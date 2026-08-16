HYROX เจอดราม่า นักกีฬาบ่นอุปกรณ์เหม็น-สกปรก แนะผู้จัดยกระดับมาตรฐานความสะอาด

โลกออนไลน์มีถกและสะท้อนปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์จากอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน ซึ่งถูกใช้งานต่อเนื่องโดยนักกีฬาจำนวนมากตลอดการแข่งขัน ในศึกฟิตเนสระดับโลก BYD HYROX Bangkok 2026 ซึ่งกำหนดจัดระหว่าง 13-16 ส.ค.2569 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้โพสต์รีวิวการแข่งขันลงในกลุ่มชุมชนกลุ่มหนึ่ง ระบุว่าถึงอุปกรณ์ Sandbag (แซนด์แบ็ค) ที่นักกีฬาต้องแบกขึ้นหลัง ว่า มีทั้งกลิ่นและความสกปรก พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยของอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรง บางรายเสนอว่าผู้จัดควรมีอุปกรณ์ไว้ 2 ชุดสำหรับสลับใช้งาน โดยชุดหนึ่งนำไปทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ขณะที่อีกชุดนำมาใช้งาน ก่อนสลับกันในแต่ละวัน เพื่อให้อุปกรณ์มีเวลาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
อีกหลายคนยังสะท้อนว่า เมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องจ่ายค่าสมัคร ระดับเกือบครึ่งหมื่นบาท ก็ควรได้รับมาตรฐานด้านความสะอาดที่เหมาะสม โดยมองว่าแซนด์แบ็คมีราคาหลักพันบาทต่อใบ แต่การลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาความสะอาดและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม น่าจะคุ้มค่ากว่ามาก
นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่อง สุขอนามัยและความเสี่ยงต่อปัญหาผิวหนัง เนื่องจากแซนด์แบ็คเป็นอุปกรณ์ที่นักกีฬาต้องสัมผัสโดยตรง ขณะที่การแข่งขันบางช่วงผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากถอดเสื้อ ทำให้มีการสัมผัสกับเหงื่อและร่างกายของนักกีฬาหลายคน