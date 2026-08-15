"ฮัดสัน" ยอมรับ 3 ประตู แมตช์บุกทุบสิงคโปร์ ไม่ได้มาจากแผนที่เตรียมไว้

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดแรก เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย เอาชนะ สิงคโปร์ ไป 3-1 จากการยิง 2 ประตูของ ธีรศักดิ เผยพิมาย และ อีกประตูจาก เสกสรรค์ ราตรี
"ผมภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคน อย่างที่รู้ว่าการมาเยือนที่นี่ เป็นเกมที่รับมือยากมาก แต่ทุกคนก็โชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่ง โดยรวมก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคน เรารู้อยู่แล้วว่าการเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแบบนี้ มันยากที่จะรับมือ แต่ทุกคนก็ทำได้ดี แผนหลังจากนี้กลับกรุงเทพฯ ก็พักฟื้นให้เต็มที่ รอเจอในเกมต่อไป" ฮัดสัน กล่าว
"นี่คือเกมรอบรองฯ เป้าหมายหลักของเราคือการเก็บชัยชนะให้ได้ และเกมนี้เราต้องมาเยือนสิงคโปร์ ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยาก ต้องภูมิใจกับนักกีฬาทุกคน สิงคโปร์ มีฟอร์มการเล่นที่ดีมาก ในเกมที่เจอกับ อินโดนีเซีย และ เวียดนาม เราประมาทเขาไม่ได้เลย เขาก็ได้ทำในสิ่งที่ถนัดและทำได้ดี อาจจะมีเรื่องของความผิดหวังเล็กน้อยของผู้เล่นบางคน ที่เข้าปะทะใส่เราหนัก ซึ่งต้องให้เครดิตนักกีฬาของเราทุกคนที่เล่นเกมรับได้ดี และช่วงชิงโอกาสสำคัญและเปลี่ยนเป็นประตูได้ ส่วนตัวก็ผิดหวังว่าเราน่าจะได้อีก 1-2 ประตู แต่สุดท้ายเราได้ชัยชนะ กลับไปก็ฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่ โชว์ฟอร์มทีด่ีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดต่อไป"
"ตัวผมก็ไม่ได้คิดว่าคืนนี้เราจะควบคุมและทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการได้ในขณะที่ครอบครองบอล เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไป ภาพรวมของทีมชาติสิงคโปร์ เขาทำได้ดีมากๆ ในการเจอกับ เวียดนามและอินโดนีเซีย การเล่นรอบรองฯ เป้าหมายสำคัญคือการเก็บชัยชนะ สิ่งสำคัญในช่วงพักครึ่งเราก็มีการคุยกับนักกีฬาไปแล้ว แต่เราไม่สามารถควบคุมบอลได้ จาก 3 ประตูที่เราทำได้ เกิดจากการโต้กลับ ไม่ได้มาจากการทำประตูที่เราวางแผนไว้แต่แรก แต่มาจากรูปเกมที่เราได้รับมา ผมก็เลยเปลี่ยนแปลงระบบ เริ่มจากป้องกันไม่ให้เสียประตูเพิ่ม หลังจากนี้กลับไทยไปก็พยายามพัฒนา และแก้ไขข้อผิดพลาด เอาบางส่วนไปปรับใช้พัฒนาให้ดีขึ้นในเกมที่สอง"
"ยอมรับว่าเกมนี้ มันซับซ้อนในการรับมือเพราะคู่ต่อสู้มีการวางระบบ สร้างความกดดัน การที่รับมือกับทีมลักษณะนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้าง เป้าหมายหลักของเราคือพยายามครองบอล ควบคุมเกมให้มาก แต่บางครั้งในโลกฟุตบอลทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนทั้งหมดได้ แต่เป้าหมายสำคัญคือการเก็บชัยชนะ และเราก็ทำได้ กลับไปกรุงเทพ ยังมั่นใจหรือสบายไม่ได้ แต่เราก็มีความรู้สึกดีมากขึ้น ด้วยความได้เปรียบเราต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้กลับไปเตรียมแผนและรับมือให้ดีกว่าเดิม"
ด้าน เสกสรรค์ ราตรี เพลย์เยอร์ ออฟ เดอะ แมตช์ ในเกมนี้ กล่าวว่า "พวกเราก็ดีใจที่เก็บชัยชนะได้ แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาด เป้าหมายเราก็คือไม่อยากเสียประตู แต่สุดท้ายเราก็จะกลับไปแก้ไข พวกเราก็ตั้งเป้ามาเก็บชัยชนะที่นี่อยู่แล้ว แต่ที่นี่ก็เป็นเรื่องยาก แต่เราก็ทำได้"
"ฟุตบอลยังเหลืออีกเกมที่ต้องปรับปรุงและเจออีกเกม และต้องกลับไปแก้ไข ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีความเซอร์ไพรส์อยู่แล้ว เราก็ต้องกลับไปรับมือที่บ้าน สิงคโปร์ ก็มีคุณภาพ เขาก็คงแก้ไขมา เราก็ต้องพยายามแก้ไขการเล่นเหมือนกัน ในการเจอกัน "
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง พบกับ สิงคโปร์ ทีมอันดับ 148 ของโลก ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 18 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ซื้อบัตรได้แล้วที่ Ticketmaster.co.th ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now