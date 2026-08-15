“ชาตรี” รับพระราชทาน รางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2569 ยกแม่แรงผลักดันฝ่าวิกฤต สู่ความสำเร็จระดับโลก

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE ได้รับพระราชทานรางวัล “ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2569” ประเภทประชาชนทั่วไป ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในโอกาสนี้ นายชาตรี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธี เพื่อรับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งมอบให้แก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างด้านความกตัญญูกตเวทีและการตอบแทนพระคุณมารดา
เส้นทางชีวิตของ นายชาตรี เติบโตมาพร้อมกับบทเรียนเรื่องความกตัญญู โดยเฉพาะในช่วงที่ครอบครัวเผชิญวิกฤตทางการเงิน เจ้าตัวมีคุณแม่เป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ก่อนจะต่อยอดความมุ่งมั่นสู่การก่อตั้ง ONE และสร้างชื่อในวงการศิลปะการต่อสู้ระดับโลก
ขณะเดียวกันเจ้าตัวยังเดินหน้าตอบแทนสังคมผ่านการสนับสนุนองค์กรการกุศลและโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ โดยใช้พลังของกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างโอกาส
การได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นเกียรติยศส่วนตัว แต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดที่นายชาตรียึดถือมาตลอดว่า ความสำเร็จจะมีความหมายมากขึ้น เมื่อสามารถนำสิ่งที่ได้รับกลับไปตอบแทนผู้มีพระคุณและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม