ช้างศึกฟอร์มดุ! บุกถล่มสิงคโปร์ 3-1 รอบตัดเชือก นัดแรก ศึกอาเซียน คัพ 2026

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 หรือ ASEAN Cup 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ที่สนามจาลัน เบซาร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสิงคโปร์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ
ก่อนเกม ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มบี เก็บ 12 คะแนนเต็มจาก 4 นัด ยิงได้ 10 ประตู และเป็นทีมเดียวในรายการที่ยังไม่เสียประตู ขณะที่สิงคโปร์จบอันดับ 2 ของกลุ่มเอ มี 8 คะแนนจาก 4 นัด
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม บุกเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ 3-1 โดย “ช้างศึก” ได้ประตูจาก ธีรศักดิ์ เผยพิมาย เหมาคนเดียว 2 ประตู ในนาทีที่ 14 และ 26 ก่อนที่ เสกสรรค์ ราตรี จะมายิงเพิ่มในนาทีที่ 51 ส่วนสิงคโปร์ได้ประตูตีไข่แตก 1 ลูก
จากชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบอย่างมาก ก่อนกลับมาเล่นรอบรองชนะเลิศ นัดที่ 2 ในบ้าน
สำหรับทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถาน รับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อชี้ชะตาทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ศึก ASEAN Cup 2026