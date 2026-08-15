เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับนักหวดเยาวชน ประลองฝีมือ 15-16 ส.ค.นี้

เรียกว่าจัดทัวร์นาเมนต์แบบไม่มีพัก ล่าสุด ตุ๊ก-ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ พร้อมแบรนด์น้องใหม่ในเครือฯ ALM x Impact Tennis & Sport Center ผนึกกำลังกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (LTAT) และ UTR Sports จัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค จูเนียร์ เทนนิส แชมเปียนชิป 2026” (ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026) ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2569 ณ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี งานนี้เตรียมลุ้นกันได้เลยว่า ใครจะคว้าถ้วยแชมป์ไปครอง และอาจมีดาวดวงใหม่ของวงการเทนนิสแจ้งเกิดจากรายการนี้ก็เป็นได้