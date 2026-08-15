“JAS” โหมโรง พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 ทัพนักพากย์เตรียมความพร้อมเจาะลึกกติกาใหม่-วิเคราะห์เกม เริ่ม 22 ส.ค.นี้

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ประกาศความพร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 ครบทุกแมตช์ ครบทุกสัปดาห์ ที่เตรียมเปิดฉากวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 (คืนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569) ผ่าน Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสด ส่งตรงความมันจากสนามในประเทศอังกฤษถึงแฟนบอลชาวไทยแบบเรียลไทม์ พร้อมทีมนักพากย์รุ่นเก๋าระดับมืออาชีพในวงการกีฬาตัวจริง ด้วยระบบภาพคมชัดระดับ 4K กับราคาแพ็กเกจ Sports Standard 399/เดือน หรือ 3999/รายปี และแพ็กเกจ Sports Premium ครบทุกแมตซ์ 2 จอ ความคมชัด4K 599/เดือน หรือ 5999/รายปี
โดย ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้ร่วมถ่ายภาพกับทีมผู้บรรยายและนักพากย์ที่แฟนบอลรู้จักเป็นอย่างดีหลังจบการพูดคุย นำโดย บอ.บู๋ พร้อมทีมพากย์คุณภาพ อาทิ แจ็คกี้, ตังกุย, เจ้ดำ, กบ-กิตติกร, ซัมเมอร์ฮิลล์, แอ๊ดดี้-วีรศักดิ์, เปาผี, แมวเพชร, เกมส์เอง, ฟลุ๊ค แฟมิลี่, ฯลฯ ที่จะร่วมกันทำหน้าที่ถ่ายทอดการแข่งขันตลอดฤดูกาล 2026/27
สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 ทาง JAS-Monomax ให้ความสำคัญกับการนำเสนอเกมพรีเมียร์ลีกให้ครบทุกมิติ ทั้ง การพากย์สด ข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์แท็กติก ฟอร์มการเล่นของนักเตะและทีม รวมถึงประเด็นสำคัญก่อนและหลังเกม เพื่อให้แฟนบอลได้รับทั้งความสนุกและข้อมูลที่เข้มข้นไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในเกมบิ๊กแมตช์และแมตช์สำคัญ ทีมพากย์พร้อมเจาะลึกทุกประเด็น ตั้งแต่การวางแผนก่อนเกม การปรับแท็กติกระหว่างการแข่งขัน ไปจนถึงการวิเคราะห์จุดเปลี่ยนของเกม เพื่อให้แฟนบอลเข้าใจเกมมากยิ่งขึ้น พร้อมเติมสีสันด้วยสไตล์การพากย์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม เพื่อให้ทุกเกมพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่การรับชมการแข่งขัน แต่เป็นประสบการณ์ฟุตบอลที่เต็มไปด้วยข้อมูล ความสนุก และสีสันตลอด 90 นาที
เตรียมพบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 เปิดฤดูกาลวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 (คืนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569) พร้อมติดตามทุกเกมการแข่งขันและทุกเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกผ่านการถ่ายทอดสดทาง Monomax ตลอดทั้งฤดูกาล