ทีมจอมพลังไทยคว้าอันดับ 5 รุ่นยุวชน ศึกเอเชีย 2026

สรุปอันดับจอมพลังดาวรุ่งไทย ประเภทยุวชน คว้าอันดับ 7 ส่วนเยาวชน ได้อันดับ 5 ในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน
หลังจาก จอมพลังดาวรุ่งทีมชาติไทย ช่วยกันคว้ามาได้รวมทั้งหมด 8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 4-14 สิงหาคม 2569 ที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน
นาวาเอกเพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการและนายทะเบียนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้สรุปอันดับในการแข่งขันครั้งนี้ของแต่ละชาติออกมาเรียบร้อยแล้ว
ในประเภทยุวชน ที่นายวิชญะ ประทุมตา ทำได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รุ่นยุวชนชาย 70 กิโลกรัม ทีมไทยจบอันดับที่ 7 ส่วนอันดับ 1 อิหร่าน อันดับ 2 ฟิลิปปินส์ อันดับ 3 คาซัคสถาน อันดับ 4 อุซเบกิสถาน อันดับ 5 เวียดนาม และอันดับ 6 ซาอุดีอาระเบีย
ขณะที่ประเภทเยาวชน ที่ทีมยกเหล็กไทย คว้ามารวม 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากนางสาวนฤมล วงษ์หาจักร 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม, นางสาวณัฐชา แก้วน้อย 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม, นางสาวเยาวเรศ เพิ่มแก้ว 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม ทีมไทย จบอันดับที่ 5 ส่วนอันดับ 1 อิหร่าน อันดับ 2 อุซเบกิสถาน อันดับ 3 คาซัคสถาน และอันดับ 4 ฟิลิปปินส์