คู่ "เพียงธาร"คว้าแชมป์ "ทรรศพร" ทะลุชิงเดี่ยวหวด W15เทียนจิน

“เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช นักเทนนิสไทย มือคู่ 110 ของโลก ควง โหว หย่าหนาน นักเทนนิสจีน มือคู่ 590 ของโลก คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W15 เทียนจิน" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 494,700 บาท ที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สำเร็จ
ทั้งนี้ เพียงธาร โชว์ฟอร์มสมราคาคู่มือวาง 1 ช่วยกันเอาชนะ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสไทย มือคู่ 559 ของโลก กับ จาง รุ่ยเอิน มือคู่ 670 ของโลกจากจีน คู่มือวาง 4 ขาดลอย 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.69
เพียงธาร กับ โหว หย่าหนาน คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัลไปแบ่งกัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,495 บาท กับคะแนนสะสมอีกคนละ 15 คะแนน
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ทรรศพร นาคหล่อ นักเทนนิสไทย มือ 533 ของโลก มือวาง 5 ของรายการ ยังคงรักษาฟอร์มหวดที่เยี่ยมยอด ต้อนชนะ ชิโฮมิ หลี่ ซวน ลีออง ดาวรุ่งมาเลเซีย มือ 974 ของโลก 2-0 เซต 7-5 และ 6-2 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ หยวน เจิ้งอี้อี้ นักเทนนิสจีน มือ 487 ของโลก มือวาง 1 ของรายการต่อไป