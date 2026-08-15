"สุริยันต์เล็ก" ปลอดภัย สมอง-กระดูกไร้รอยแตกหัก หลังถูกรถตู้พุ่งชนตอนออกวิ่ง

คณะผู้บริหารค่ายมวย พ.เย็นยิ่ง และ ท.แสงเทียนน้อย อัพเดทความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุของ สุริยันต์ เถียนนอก หรือ สุริยันเล็ก พ.เย็นยิ่ง นักมวยไทยชื่อดังวัย 29 ปี ที่กำลังทำผลงานโดดเด่น ในรายการ ONE Championship หลังถูกรถตู้พุ่งชนระหว่างการวิ่งฟิตซ้อมร่างกาย
ทีมงานรายงานผลการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าไม่พบภาวะเลือดออกในสมอง และไม่พบกระดูกแตกหักแต่อย่างใด
ส่วนอาการในปัจจุบัน เจ้าตัวมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สื่อสารได้ตามปกติ มีเพียงอาการระบมจากแรงกระแทก ไม่มีบาดแผลรุนแรง ทว่ายังต้องอยู่ภายใต้การสังเกตอาการของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ทางต้นสังกัดยังแสดงความขอบคุณต่อความห่วงใยของแฟนมวย พร้อมขอความร่วมมือให้ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางทางการของค่ายเท่านั้น