หมู ปากน้ำ เฉือน ยู่หลง 6-5 เฟรม สร้างเซอร์ไพรส์ทะลุชิงไชน่า โอเพ่น

“หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ นักสอยคิวมือ 45 ของโลก สร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์ หลังเฉือนเอาชนะ โจ ยู่หลง มือ 22 ของโลกจากจีน ไปอย่างระทึก 6-5 เฟรม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่า โอเพ่น 2026 พร้อมลุ้นแชมป์อาชีพโลกรายการแรกในชีวิต
การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก รายการไชน่า โอเพ่น 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1,205,000 ปอนด์ หรือประมาณ 53 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2569 ที่ริเวอร์ไซด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
“หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 45 ของโลกจากประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้สร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการโค่นอดีตแชมป์โลกถึง 3 ราย ได้แก่ จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลกจากอังกฤษ ในรอบ 32 คนสุดท้าย, รอนนี่ โอซัลลิแวน มือ 14 ของโลกจากอังกฤษ ในรอบ 16 คนสุดท้าย และ ฌอน เมอร์ฟี่ มือ 6 ของโลกจากอังกฤษ ในรอบ 8 คนสุดท้าย ลงดวลกับ โจ ยู่หลง มือ 22 ของโลกจากจีน
แม้อันดับโลกของ นพพล จะเป็นรอง แต่สถิติการพบกันก่อนหน้านี้ 7 ครั้ง “หมู ปากน้ำ” ทำได้เหนือกว่า โดยเอาชนะไป 4 ครั้ง และยังเป็นฝ่ายคว้าชัยเหนือยู่หลงได้ตลอด 3 ครั้งหลังสุดที่พบกัน
เกมรอบรองชนะเลิศเป็นไปอย่างสูสี ก่อนที่ นพพล จะสามารถรักษาความนิ่งในช่วงสำคัญและเฉือนเอาชนะ โจ ยู่หลง ไปอย่างหวุดหวิด 6-5 เฟรม ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ “หมู ปากน้ำ” ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการระดับอาชีพโลกเป็นครั้งที่ 2 ในอาชีพ ต่อจากการเข้าชิงชนะเลิศศึกสกอตติช โอเพ่น 2023 และนับเป็นโอกาสสำคัญในการคว้าแชมป์อาชีพโลกรายการแรกของตัวเอง
สำหรับรอบชิงชนะเลิศ นพพลจะรอพบผู้ชนะระหว่าง มาร์ค เซลบี้ มือ 9 ของโลกจากอังกฤษ กับ สจวร์ต บิงแฮม มือ 21 ของโลกจากอังกฤษ โดยจะลงแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2569