“หญิงเหล็ก” คืนสังเวียนผงาดแชมป์! “อรพรรณ - ศศินา” ควงคู่ซิ่งกระหึ่มพิธีเปิดศึก “พะเยา กรังปรีซ์ 2026”

ริมกว๊านพะเยาร้อนระอุและเต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งความเร็ว! สำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026)สนามที่ 3 ดำเนินมาถึงวันที่สามของการชิงชัย (15 ส.ค.) ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (กว๊านพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา
“พะเยา กรังปรีซ์ 2026” ปีนี้ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้ง ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม และ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ร่วมมือกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่ วันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คุณอาทิตย์ มานัสสา รองประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ตัวแทน มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายพีรัช จันธิมา ปลัดจังหวัดพะเยา นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายกมลสันต์ ศรีวิราช ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และพ.ต.อ. สนิท ประทุมทิพย์ศิริ ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โดยมีพล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และนางจิราพร กาญจนพิทักษ์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่มาร่วมชมและเชียร์กันอย่างคับคั่ง ก่อนจะระเบิดความมันส์กันต่อในรอบชิงชนะเลิศระดับมืออาชีพ คลาส WGP#1
“อรพรรณ” คัมแบ็กสุดหรู! ผงาดแชมป์มาราธอน ไฮไลท์สะเทือนใจกองเชียร์อยู่ที่รุ่นมาราธอนสุดโหดหิน ENDURANCE OPEN ที่เปิดฉากดวลความอึดสนามแรกที่พะเยา งานนี้ “หญิงเหล็ก” อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ (#T16) จากทีม PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM ที่ต้องร้างสนามไปนานจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าและเข้ารับการผ่าตัด กลับมาทวงบัลลังก์ได้อย่างสะใจ! แม้ช่วงออกตัวจะตกเป็นรอง แต่ด้วยหัวใจเกินร้อยและความอึดระดับตำนาน ฮึดแซงเข้าเส้นชัยคว้าที่ 1 ในโมโตแรก
ก่อนที่ในโมโตที่ 2 สองพี่น้องตระกูลธีรพัฒน์พาณิชย์จะขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือด โดย เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ เข้าป้ายที่ 1 ตามด้วย อรพรรณ ในอันดับ 2 สรุปผลคะแนนรวม อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ คว้าแชมป์ประเดิมสนาม “พะเยา กรังปรีซ์ 2026” ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ สมฉายา “หญิงเหล็ก” ของวงการเจ็ตสกีเมืองไทย
“ศศินา” คืนฟอร์มแกร่งซิวแชมป์ WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK ด้านรุ่น WOMEN RUNABOUT 1100 STOCKหลังจากพลาดท่าเสียแชมป์สนามหัวหินให้แก่คลื่นลูกใหม่อย่าง “ปอยปอย” พริ้มรส คุณสา (#17) มาในศึกพะเยานี้ “สาวน้อยมหัศจรรย์” ศศินา ผิวงาม (#T26) แชมป์ประเทศไทย 3 สมัย จากทีม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND x MRC POS PZ SHOP SAMUT SAKHON คืนฟอร์มเก่งแบบไร้ที่ติ ทำเพอร์เฟกต์เกมกวาดชัยชนะรวดทุกโมโต ผงาดคว้าแชมป์สนามที่ 3 - พะเยา ไปครองอย่างสะใจ กลับมาอยู่ในเส้นทางล่าแชมป์สมัยที่ 4 อย่างเต็มตัว
สนามที่ 3 ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026 ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam watercraft, Freedom Racing, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม, จังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา, สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
แฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาด! วันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.) เตรียมลุ้นบทสรุปวันสุดท้ายของการชิงชัย ใครจะเป็นแชมป์ประจำสนามในแต่ละรุ่น มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อมกัน!
สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-31 13-16 สิงหาคม 2569 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมือง (กว๊านพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา ได้ทาง :
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