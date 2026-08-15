“แจ๊ค” แทงโหดอิหร่าน 4-0 ผงาดแชมป์สนุกเกอร์ ที่บุรีรัมย์

"แจ๊ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง ระเบิดเพลงคิวสุดร้อนแรง แทงโหดตบ ซิยาวอช โมซายานี่ จอมคิวจากอิหร่าน ไปแบบขาดลอย 4-0 เฟรม ผงาดแชมป์ สนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แรงค์กิ้ง เซอร์กิต 2026 รายการที่ 6 ที่ จ.บุรีรัมย์ ฟันเงินรางวัล 2 แสนบาทไปครอง
การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แรงค์กิ้ง เซอร์กิต 2026 รายการที่ 6 ที่ โรงแรม เดอศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.69 เป็นการแข่งวันสุดท้าย โดยมี นายคำเคลื่อน พณะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย, นายยุทธชัย พงศ์พณิช นายกสมาคมกีฬา จ.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์, นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย, พ.ต.ท.ภูวดล ปิติภัทร ชนากร รอง ผ.ก.ก.ตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ และ นายไชยันต์ วิสุทธิธาดา เหรัญญิกสมาคมกีฬาบิลเลียด มาร่วมมอบรางวัล
รอบชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการพบกันระหว่าง "แจ๊ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง จอมคิววัย 48 ปี มืออันดับ 4 ประเทศไทย พบกับ ซิยาโวช โมซายานี่ นักสนุ้กจากอิหร่าน
เกมคู่นี้เปิดมาเฟรมแรก ทั้งคู่ยังออกสตาร์ทไม่ค่อยดี ผิดพลาดหลายไม้ แต่ แจ๊ค มาได้ตบแดงหลุมกลางปูทางสู่เบรกไม้เดียวนำแต้มขาด 63-30 บนโต๊ะเหลือเขียวถึงดำ ซึ่ง นักสนุ้กฯจากอหร่านสามารถวางสนุ้กฯได้ถึง 2 ครั้ง แต่สุดท้าย แจ๊ค วางคืนได้ 1 ครั้งทำให้ชนะ 69-38 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม เข้าเฟรมสอง ซิยาโวช เปิดสกอร์ไม้แรก 31 แต้ม แต่พลาดไม้เดียว แจ๊ค ทิ่มนำแต้มขาดลอย ก่อนมาตบชนะ 82-36 หนีไป 2-0 เฟรม
ขณะที่เฟรมสาม จอมคิวอิหร่าน ยังคงเปิดสกอร์ก่อน ตบนำ 26-0 ยังคงแทงพลาดง่าย ให้ นักแม่นรูไทย ทิ่มแค่ 3 ไม้แซงชนะ 59-36 และมาเฟรมสี่ โมซายานี่ หลังพิงฝา เปิดหน้าสู้ทำให้เกมสู้กันอย่างสูสีจนแดง-สีหมดโต๊ะ สกอร์เสมอกัน 63-63 เอาดำขึ้นมาชิงกันใหม่ ผลปรากฏว่า เดชาวัต ตบดำลงไปปิดเกมเอาชนะไปขาดลอย 4-0 เฟรม 69(58)-38, 82(68)-36, 59-36, 70-63 คว้าแชมป์ไปครอง คว้าเงินรางวัล 2 แสนบาท ส่วนรองแชมป์ ซิยาวอช โมซายานี่ รับ 8 หมื่นบาท และรางวัลเบรกสูงสุด "นุ้ก คอนหวัน"ปรมินทร์ ด่านจิรกุล ทำได้ 141 แต้ม รับ 2 หมื่นบาท