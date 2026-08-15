สุดแกร่ง! "วีรวิชญ์-โชติรินทร์" ครองบัลลังก์แชมป์ 2 สัปดาห์ติด “ธรรม์-ตรัย” ขึ้นแท่นชายคู่ ศึกเวิลด์ เทนนิส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2569 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ประเภทชายเดี่ยว "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ นักหวดดาวรุ่งไทย แชมป์สัปดาห์แรก และ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ จากญี่ปุ่น มือวางอันดับ 2 รองแชมป์สัปดาห์แรก พบกันในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง
แมทช์นี้ ทั้งคู่วางแผนแก้เกมกันมาอย่างดี ก่อนจะผลัดกันคว้าชัยได้คนละ 1 เซต จึงต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน และเป็น วีรวิชญ์ ที่ยังทำผลงานได้ดี เป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-3, 2-6 และ 6-3
วีรวิชญ์ ซึ่งเป็นมือ 1780 เยาวชนโลก ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยว เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ นับเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมกันนี้ ยังได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 30 คะแนน ส่วน คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ มือ 836 เยาวชนโลก ได้รองแชมป์ รับ 18 คะแนน
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว คู่ชิงชนะเลิศสัปดาห์ที่แล้ว โคจรมาพบกันอีกครั้งเช่นกัน ระหว่าง "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า มือวางอันดับ 1 กับ "น้องพิณเพลง" ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวางอันดับ 5 และผลการแข่งขัน ปรากฏว่า โชติรินทร์ ยังคงแข็งแกร่ง เอาชนะได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2
โชติรินทร์ คว้าตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวไปครอง พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 30 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์ เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ รายการที่ 6 และในจำนวนนี้ เป็นแชมป์ 3 สัปดาห์ติดต่อกันด้วย (สัปดาห์แรกได้แชมป์ เจ60 ที่มาเลเซีย ต่อด้วยสัปดาห์ถัดมา แชมป์เจ 30 ที่ไทย และสัปดาห์นี้ เจ 30 ที่ไทยอีกครั้ง) ในขณะที่ ศรร์วิศา ได้รองแชมป์สัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน รับไป 18 คะแนน
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธรรม์ พันธราธร กับ ตรัย ศรีเสน คู่มือวาง 1 ของรายการ พลาดท่าพ่ายเซตแรกให้แก่ ธรรมะ โคศิริ กับ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ จากญี่ปุ่น คู่มือวาง 2 ของรายการ ก่อนจะช่วยกันพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 5-7, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3
ธรรม์ กับ ตรัย ได้ครองแชมป์ชายคู่ร่วมกัน พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 6.25 คะแนน ส่วนคู่ของ ธรรมะ ในฐานะรองแชมป์ ได้คนละ 3.25 คะแนน
ขณะที่ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ปวีณอร นวลศรี กับ พิชญาภัค ศรีมุกข์ คู่วาง 2 ปราชัยให้แก่ ชเว โซอึน กับ จัง จี วอน จากเกาหลีใต้ 0-2 เซต 5-7, 1-6 ส่งผลให้ ปวีณอร กับ พิชญาภัค ได้รองแชมป์ ได้คะแนนคนละ 3.25 คะแนน ส่วนคู่เกาหลีใต้ ในฐานะแชมป์ได้