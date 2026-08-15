“ธนกร” นำรวดม้วนเดียว คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที ทีดีที หัวหิน

ธนกร ตอสี จบสกอร์รวมสามวัน 13 อันเดอร์พาร์ 275 คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที ทีดีที หัวหิน 2026 ไปครองแบบนำรวดม้วนเดียวจบ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยทำสกอร์ทิ้งห่าง สุพคม มีสม ถึง 6 สโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันไทยแลนด์ ดีเวลล็อปเมนต์ ทัวร์ (ทีดีที) รายการ สิงห์-เอสเอที ทีดีที หัวหิน 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า ธนกรซึ่งทำสกอร์ขึ้นนำตั้งแต่วันแรก เก็บรอบสุดท้ายได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสามวันมี 13 อันเดอร์พาร์ 275 คว้าแชมป์ทีดีทีรายการแรกให้กับตัวเอง พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท
ขณะที่ สุพคม มีสม รั้งรองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 รับเงินรางวัล 65,500 บาท ส่วน กิตติพศ ไทยประยูร ตามมาที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 รับเงินรางวัล 40,500 บาท
รายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันโคแซงชั่นระหว่างไทยแลนด์พีจีเอทัวร์และออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่สนามลำลูกกา กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคมนี้