“ณัฐกฤตา” คว้าตั๋วลุยเคแอลพีจีเอที่เกาหลีฤดูกาลหน้า

ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ โปรสาวไทยวัย 24 ปี คว้าทัวร์คาร์ดลงเล่นในเคแอลพีจีเอฤดูกาล 2027 หลังจากที่คว้าแชมป์รอบคัดเลือก เคแอลพีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิฟายอิ้ง ทัวร์นาเมนท์ แข่งขันที่สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แบงค็อก ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยโปรซิม-ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ ซึ่งปัจจุบันเล่นในไชน่า ทัวร์ เก็บรอบสุดท้ายได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 จบด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 272 คว้าแชมป์พร้อมกับได้สิทธิ์เข้าไปเล่นเคแอลพีจีเอ ฤดูกาล 2027 ประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่อันดับสองและสามเป็นของ โกดิวา คิม จากออสเตรเลีย และ ดา-กยอม ยู ที่สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 278 และ 7 อันเดอร์พาร์ 281 ตามลำดับ
ณัฐกฤตา ซึ่งปัจจุบันลงเล่นในไชน่าทัวร์ เผยหลังใช้ความพยายามในการชิงทัวร์การ์ดเล่นในเคแอลพีจีเอสองปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2025 ว่า "ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เพราะต้องการก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ในวงการกอล์ฟเกาหลี และรู้สึกดีใจมากที่คว้าชัยชนะมาได้ ก็ตั้งใจจะลงแข่งขันในรายการของเคแอลพีจีเอให้ครบทุกรายการและจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด”
ทั้งนี้ผู้เล่นที่จบการแข่งขันในอันดับที่ 2 ถึง 8 จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องลงแข่งขันในรอบคัดเลือกของรายการจัดอันดับผู้เล่น สำหรับทัวร์หลักของเคแอลพีจีเอ นอกจากนี้ผู้ที่จบในอันดับที่ 2 และ 3 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการ เคแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ ในปีถัดไปอีกด้วย