ตะกร้อไทยยอมควัก 1.6 ล้านบาท ชำระค่าปรับให้ ISTAF เคลียร์โทษแบนนักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ชจากศึกเวิลด์คัพ 2026

สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยฯ รับทราบผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน ISTAF SEPAKTAKRAW WORLDCUP 2026 ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบุคลากรของทีมไทยถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขัน จากกรณีการยุติการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า 15 นาที ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันและการถ่ายทอดสดในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซีย
ภายหลังการพิจารณา ISTAF มีมติว่าผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนักกีฬา จำนวน 5 ราย ผู้ฝึกสอน จำนวน 2 ราย และผู้จัดการทีม จำนวน 1 ราย มีความผิดตามกฎระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันของสหพันธ์ฯ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนด อาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตะกร้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มนักกีฬาอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา 1 ปี และกลุ่มผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา 2 ปี
เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยภายหลังการหารืออย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริหารมีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้สมาคมฯ รับผิดชอบชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบ โดยมูลค่าค่าปรับรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหารเห็นร่วมกันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ วงการกีฬาตะกร้อไทย และทีมชาติไทยโดยรวม เนื่องจากจะช่วยให้เรื่องดังกล่าวได้รับการยุติและคลี่คลายโดยเร็ว เปิดโอกาสให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมทุกคนกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุด
สมาคมฯ เชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยรักษาศักยภาพของทีมชาติไทย ให้สามารถส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทย วงการกีฬาตะกร้อไทย และชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีโลก
นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยฯ เคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมฯ ในการชำระค่าปรับทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และวงการกีฬาตะกร้อไทยโดยรวม เป้าหมายสำคัญของเราคือการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในรายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุด และยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับทีมชาติไทยต่อไป การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ในการปกป้องอนาคตของกีฬาตะกร้อไทย สนับสนุนทีมชาติไทย และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ
“สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬาตะกร้อไทยตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักกีฬา พร้อมรักษาเกียรติภูมิและชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในชาติชั้นนำของกีฬาตะกร้อโลกต่อไป