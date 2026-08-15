ยืนยันเป้าหมายก่อนเอเชียนเกมส์ 1 เดือน กกท. ชูทัพไทยติดท็อป 6 เบอร์ 1 อาเซียน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ยืนยันเป้าหมายทัพไทย ก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น 1 เดือน มั่นใจติดท็อป 6 และครองอันดับ 1 ในกลุ่มชาติอาเซียน เชื่อนักกีฬาไทยที่ได้ชนกับมหาอำนาจเอเชีย อย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ในระดับเวิลด์คลาสมากมาย จะเป็นการวัดศักยภาพที่ดี ก่อนต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ว่า กกท. ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมทัพนักกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างงบประมาณได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์ เพื่อไม่ให้การเตรียมทีมต้องหยุดชะงัก
สำหรับเป้าหมายเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนก่อนเริ่มการแข่งขัน ดร.ก้องศักด ยืนยันตัวเลขที่ 15 เหรียญทอง โดยเชื่อว่าทัพนักกีฬาไทยจะทำสำเร็จ เพราะสมาคมกีฬามีเวลาเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีที่แล้ว ควบคู่ไปกับการใช้วิทยาศาสตร์กีฬา โภชนาการ จิตวิทยา อย่างเข้มข้น ทำให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีลุ้นติด 1 ใน 6 ของตารางเหรียญรางวัล และมั่นใจด้วยว่าจะเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกสมัย
“เป้าหมายติด 1 ใน 6 มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ เรามีลุ้นที่จะทำได้ แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานง่าย เพราะคู่แข่งชาติอื่น ๆ ก็พัฒนานักกีฬาของตัวเองขึ้นมา ญี่ปุ่น เจ้าภาพ ส่งนักกีฬาชั้นนำเต็มที่แน่นอน เพื่อจะได้สู้กับจีน นอกจากนี้ยังมีเกาหลีใต้ ที่นักกีฬาหลายชนิดอยู่ในระดับเวิลด์คลาสไปแล้ว และยังมีชาติที่แข็งแกร่งอย่าง คาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน, อินเดีย รวมไปถึงไต้หวัน ซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ จะเป็นเวทีพิสูจน์ศักยภาพของนักกีฬาไทยว่าอยู่ในระดับใด เพื่อต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา ต่อไป" ดร.ก้องศักด กล่าว
ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทัพนักกีฬาไทย ได้อันดับที่ 8 คว้าไป 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 32 เหรียญทองแดง ครองอันดับ 1 ของอาเซียน ขณะที่ จีน เจ้าภาพ ยึดตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่ 11 ติดต่อกัน และสร้างสถิติคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์มากสุด ที่จำนวน 201 เหรียญทอง 111 เหรียญเงิน 71 เหรียญทองแดง ขณะที่ญี่ปุ่น ตามมาเป็นอันดับ 2 ทำได้ 52 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 69 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 3 เกาหลีใต้ 42 เหรียญทอง 59 เหรียญเงิน 89 เหรียญทองแดง