รถตู้พุ่งชน "สุริยันเล็ก พ.เย็นยิ่ง" นักชก ONE

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามโคก รับแจ้งอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนคนได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนเลียบคลองเปรม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รพ.สามโคก
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ พบร่างผู้บาดเจ็บสวมชุดออกกำลังกาย (เสื้อยืดคอกลมแขนกุดสีดำ กางเกงนักมวยสีขาว) นอนแน่นิ่งอยู่ในพงหญ้าข้างทาง ทราบชื่อต่อมาคือ นายสุริยันต์ เถียนนอก อายุ 29 ปี หรือ "สุริยันเล็ก พ.เย็นยิ่ง" นักมวยไทยชื่อดังที่กำลังมีผลงานโดดเด่นในรายการ ONE Championship เจ้าหน้าที่จึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาล
บริเวณใกล้เคียงพบรถตู้โตโยต้า สีขาว จอดชิดไหล่ทาง สภาพรถด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยชนจนไฟหน้าแตกและฝากระโปรงบุบ โดยมีคนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามนักมวย เล่าเหตุการณ์ว่า พวกตนรวม 3 คน กำลังวิ่งซ้อมร่างกายกันอยู่ริมถนนตามปกติ เนื่องจากสุริยันเล็กมีคิวเตรียมขึ้นชกในวันที่ 21 ส.ค. นี้ จู่ ๆ รถตู้คันดังกล่าวก็ขับมาพุ่งชนสุริยันเล็กจากทางด้านหลังอย่างจัง จนร่างกระเด็นตกลงไปข้างทางไถลไปไกลกว่า 20 เมตร พวกตนจึงรีบวิ่งไปดูและโทรแจ้งตำรวจทันที
เบื้องต้นจากการตรวจร่างกายที่ รพ.สามโคก ไม่พบบาดแผลเปิดหรือกระดูกแตกหัก แต่ ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน จึงได้ประสานให้กู้ภัยนำตัวส่งไปรักษาและตรวจเช็กอย่างละเอียดต่อที่ รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยมีเพื่อนนักมวยและเจ้าของค่ายเดินทางไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด