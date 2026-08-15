“อนุทิน” ย้ำเข้มงวดคุมอาวุธปืน ยันไม่ปิดทางพัฒนากีฬา เร่งถกทุกภาคส่วนดูมาตรการขนย้าย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืน ออกมาทักท้วงมาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลที่เข้มงวดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนและการฝึกซ้อมของนักกีฬา ว่า ขณะนี้กรมการปกครอง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬายิงปืน อยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด
นายอนุทิน ยืนยันว่า รัฐบาลยังเดินหน้าผลักดันกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน แต่จะพิจารณารายละเอียดให้รอบด้าน เพื่อให้มาตรการควบคุมมีความเหมาะสมและไม่สร้างปัญหาแก่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะนักกีฬา
นายกรัฐมนตรี กล่าว ประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการหารือ คือแนวทางการขนย้ายปืนในกรณีต่าง ๆ ทั้งการย้ายที่พักอาศัยและการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ซึ่งจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของนักกีฬา
นายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง โดยเป้าหมายสำคัญคือการออกกฎหมายที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมปิดช่องโหว่ไม่ให้อาวุธปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุหรือทำร้ายผู้อื่น ขณะเดียวกันก็ต้องหาจุดสมดุลเพื่อไม่ให้มาตรการดังกล่าวกระทบต่อวงการกีฬาเกินความจำเป็น