ทัพแบดมินตันไทยบินลัดฟ้าสู่อินเดีย ลุยศึกชิงแชมป์โลก 2026

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกีฬาแบดมินตันไทยออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อลุยศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championships 2026 ระหว่างวันที่ 17–23 สิงหาคมนี้ ด้าน "วิว-กุลวุฒิ" เผยร่างกายฟิตสมบูรณ์เต็มที่หลังเร่งฟิตซ้อมความเร็วและความคล่องตัว ขณะที่นายกสมาคมฯ ตั้งเป้าหมายกวาดไม่ต่ำกว่า 2 เหรียญ
เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 ส.ค.69 ผ่านมา ทัพนักแบดมินตันไทย ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อทำการแข่งขันการแบดมินตันชิงแชมป์โลก (BWF World Championships 2026) ระหว่างวันที่ 17-23 ส.ค.69 ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG323 โดยมีพลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังเหล่านักแบดมินตันที่ลงแข่งขันในรายการนี้
ในส่วนของทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย คว้าสิทธิ์ตีตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 19 คน ชิงชัยครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบไปด้วย ประเภทชายเดี่ยว (2 คน): "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อดีตแชมป์โลกปี 2023 และรองแชมป์โลกปี 2025 พร้อมด้วย "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล
ประเภทหญิงเดี่ยว (3 คน) : "เมย์" รัชนก อินทนนท์ อดีตแชมป์โลกปี 2013, "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ และ "เม" ศุภนิดา เกตุทอง
ประเภทชายคู่ (2 คู่) : "โอ๊ต" เฉลิมพล เจริญกิจอมร กับ "ทีม" วรพล ทองสง่า และ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "พี" พีรัชชัย สุขพันธ์
ประเภทหญิงคู่ (2 คู่) : "แพท" หทัยทิพย์ มิจาด กับ "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน และ "ธารา" พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล กับ "น้ำว้า" ศาริสา จันทร์แพง
ประเภทคู่ผสม (3 คู่) : "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน, "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ และ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า “ความพร้อมของนักกีฬาและเป้าหมายการแข่งขัน นักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในเดือนกันยายน การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือ เนื่องจากนักกีฬาหลายคนในทีมเคยครองตำแหน่งมืออันดับ 1 ของโลกมาแล้ว ฝากแฟนกีฬาชาวไทยช่วยกันส่งกำลังใจและร่วมเชียร์นักกีฬาทุกคน โดยเป้าหมายหลักคือการทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด เนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูง จึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งขันเด็ดขาด“
”ความคาดหวังและเป้าหมายเหรียญรางวัลในรอบนี้ ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งที่ผ่านมา นักกีฬาไทยเคยคว้ามาได้ 1 เหรียญเงินจาก "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ จากการพูดคุยล่วงหน้า นักกีฬาเองก็มีความหวังว่าจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้เช่นกัน ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ น่าจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า 2 เหรียญ”
"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก และ อดีตแชมป์เมื่อปี 2023 และ รองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วได้เผยว่า "ตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ปีที่แล้วเราได้เป็นรองแชมป์ ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ
สำหรับการเตรียมความพร้อมในช่วงที่ผ่านมา” กุลวุฒิเผยว่า “ได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดี พร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติม เพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วง"
เมื่อพูดถึงสายการแข่งขันและคู่แข่งในรายการนี้ เจ้าตัวมองว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันล้วนมีฝีมือและมาตรฐานสูงทั้งสิ้น โดยเชื่อว่าตั้งแต่รอบแรกจะเป็นงานที่หนักและมีความท้าทายแน่นอน แต่ตัวเองจะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกๆ รอบสนาม
ในช่วงท้าย "วิว กุลวุฒิ" ได้ฝากข้อความถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคน ช่วยส่งกำลังใจและร่วมซัพพอร์ตการแข่งขันในรายการสำคัญนี้ โดยสัญญาว่าจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดอย่างแน่นอน
ด้าน "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 4 ของโลก ได้เผยถึงการเตรียมตัวในครั้งนี้ว่า ”สภาพความพร้อมไม่ได้มองว่าตนเองเป็นตัวเต็ง โดยเน้นทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดและไม่คาดหวังจนเกินไป เพื่อให้ฟอร์มการเล่นออกมาดีเหมือนช่วงที่ซ้อม พร้อมยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาอาจจะตั้งความหวังไว้สูงเกินไปจนทำให้ต้องตกรอบเร็ว สำหรับปีนี้จึงปรับแนวคิดใหม่ด้วยการไม่คาดหวังเยอะและลุยไปทีละรอบ“
เฟม ศุภิสรา กล่าวเสริมว่า “ได้วางเป้าหมายเบื้องต้นคือการผ่านเข้าไปให้ถึงเป้าหมายในรอบแรกก่อน เนื่องจากคู่ต่อสู้ในปัจจุบันค่อนข้างมีความแปลกใหม่และแข็งแกร่ง จึงต้องวางแผนเล่นไปทีละรอบพร้อมกับค่อยๆ เรียนรู้ร่วมกันไป”
นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังระบุถึงโปรแกรมการแข่งขันว่า ในรอบ 2 มีโอกาสต้องพบกับคู่แข่งจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ที่เคยแพ้มาแล้ว โดยยืนยันว่าจะทำการบ้านและเตรียมตัวรับมือให้ดีที่สุด หากผลงานออกมาดีก็ถือเป็นเรื่องยอดเยี่ยม แต่ถ้าหากทำเต็มที่แล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้า ก็ถือว่าได้เตรียมการสำหรับรายการใหญ่ไว้แล้วตามขั้นตอน
ในช่วงท้าย ทั้งคู่ได้ฝากขอบคุณและเชิญชวนแฟนๆ ชาวไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์คู่ของตน รวมถึงทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยทุกคนในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย โดยให้คำมั่นว่าทุกคนจะตั้งใจทุ่มเทและทำผลงานออกมาให้เต็มที่อย่างแน่นอน