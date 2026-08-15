ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงานประจำปี 2568 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ Carbon Neutrality และการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง MIND 4 มิติ สู่เป้าหมาย Net Zero และการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้ารับมอบ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2568 (The Prime Minister’s Industry Award 2025) ประเภทการจัดการพลังงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
รางวัลดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด หลังจากเคยได้รับรางวัลในประเภทเดียวกันเมื่อปี 2563 สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความมุ่งมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานผ่านการยกระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต การบริหารจัดการพลังงานตามหลัก 4 Pillars การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสำเร็จดังกล่าวยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ภายใต้แนวทาง MIND 4 มิติ ประกอบด้วย ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคมและชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมุ่งสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรตามแนวทาง Carbon Neutrality และเป้าหมาย Net Zero อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงานในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานขององค์กร แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ การดูแลสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ไทยยามาฮ่าเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจต้องเติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลนี้จึงไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจขององค์กร แต่เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เราพัฒนาการดำเนินงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อคุณค่าและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย
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