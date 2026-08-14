“ตั๊น จิตภัสร์” ผนึกกำลัง “อีวา แยง” ลุยศึก HYROX Bangkok 2026 ประเภทหญิงคู่

นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร พร้อมด้วย “อีวา แยง” นักกีฬาจากฮ่องกง ลงแข่งขัน HYROX Bangkok 2026 ในประเภท HYROX Doubles Women Open ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569
การแข่งขันประเภทดังกล่าวเป็นการทดสอบทั้งความแข็งแกร่ง ความอดทน และสมรรถภาพร่างกาย โดยนักกีฬาต้องสลับระหว่างการวิ่งและฐานออกกำลังกายรวม 8 สถานี ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมาก รวมถึงศิลปิน นักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพและกีฬา
จิตภัสร์ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ตั้งใจทำให้ดีที่สุด โดยไม่ได้กดดันตัวเองเรื่องผลการแข่งขันหรือเวลา แต่ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวและวินัยในการฝึกซ้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการมีความตั้งใจจริง มีวินัย และลงมือทำอย่างเต็มที่ จะทำให้เป้าหมายอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
“การแข่งขัน HYROX ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทำให้เราได้ก้าวออกจากขีดจำกัดของตัวเอง ที่สำคัญคือการได้เห็นผู้คนจำนวนมากหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกาย จึงอยากเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ขอให้สนุกกับการแข่งขัน ทำให้เต็มที่ และภูมิใจกับทุกก้าวที่ตัวเองได้ลงมือทำ เพราะสำหรับตั๊น การได้กล้าตั้งเป้าหมาย มีวินัย และพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ก็ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้ว” จิตภัสร์ กล่าว
สำหรับผลการแข่งขัน จิตภัสร์ และ อีวา แยง สามารถผ่านการแข่งขันครบทั้ง 8 สถานี ทำเวลารวม 1 ชั่วโมง 35 นาที 8 วินาที สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการเตรียมความพร้อมจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนลงสนามจริง