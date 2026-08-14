“ยูโบ” และ “พิมพ์นารา” นำเดี่ยวสวิงไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ รอบแรกที่อัลไพน์ เชียงใหม่ฯ

ยูโบ เฉิน นักกอล์ฟวัย 12 ปี จากไทย สายเลือดจีน จบรวม 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้นนำเดี่ยวในประเภทชาย ขณะที่ผู้นำในประเภทหญิง พิมพ์นารา กลุละวณิชย์ ทำสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 67 เช่นกัน การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 -เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์ แข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2569 สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ แบบพาร์ 72 ผู้ชายเล่นในระยะ 7,063 หลา ส่วนผู้หญิงระยะ 6,052 หลา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน จบรอบแรกวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569
รายการนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางของน้องๆเยาวชนสู่การแข่งขัน เอเจจีเอ ที่สหรัฐอเมริกา แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แบ่งเป็นประเภทชาย และ หญิง (อายุไม่เกิน 18 ปี) จัดการแข่งขันโดย บริษัท โกลบอล กอล์ฟ เมเนจเมนท์ จำกัด มีนักกอล์ฟจากนานาชาติ ร่วม 120 คน ประเภทชาย 72 คน และประเภทหญิง 48 คน ทั้งหมดเป็นนักกอล์ฟท็อป 6 จากคลาส เอ ชาย และ คลาส บี ชาย และนักกอล์ฟท็อป 3 จากคลาส เอ หญิง และ คลาส บี หญิง จาก ทีจีเอ, ผู้เล่นทีมชาติ 2026 หรือตัวแทนจาก ทีเอแอลจีเอ (ชาย 4 คนและหญิง 2คน), ผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกของ เดอะ จูเนียร์ กอล์ฟ ซีรี่ส์ 2026 (ภาคกลาง, เหนือ, ใต้ และ อีสาน), ผู้เล่นที่ผ่านรอบคัดเลือก ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ โลคอล ควอลิฟายอิ้ง และนักกอล์ฟนานาชาติที่ได้รับเชิญผ่านองค์กรต่างประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนหลักจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัทโกลบอล กอล์ฟ เมเนจเมนท์ จำกัด, ไทยแลนด์ โดเมสติก พาวเวอร์, สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
จบรอบแรกวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 ประเภทชาย ยูโบ เฉิน นักกอล์ฟวัย 12 ปี สายเลือดไทยจีน ที่เข้าร่วมเป็นปีแรก เปิดเกมทางหลุม 10 ทำ 3 อันเดอร์ จากเบอร์ดี้หลุม 11, 16 และ 18 ในรอบเก้าหลุมหลัง เสียโบกี้ที่หลุม 1 พาร์ 4 ก่อนจบทำอีก 3 เบอร์ดี้ที่หลุม 2, 4 และ 8 จบด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 67 โดยมี ฮังยู หลิว จากจีน และ รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ นักกอล์ฟจากประเทศไทย ทำสกอร์รวมเท่ากัน 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่อันดับสองร่วม
ยูโบ เฉิน ผู้นำกล่าวถึงการเล่นรอบนี้ว่า "ทำผลงานดี พัตต์ดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่เน้นเล่นอยู่ในแฟร์เวย์ และเล่นชอตสองได้ดี รอบต่อไปพยายามเล่นแบบไม่ประมาท เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆ พยายามทำให้ดีขึ้นหวังติดท็อป 5 ให้ได้ครับ"
ผลงานประเภทหญิง พิมพ์นารา กลุละวณิชย์ นักกอล์ฟวัย 13 ปี ออกสตาร์ตทางหลุม 10 เก็บ 5 เบอร์ดี้ ได้จากหลุม 10, 11, 17, 2 และ 4 เป็นโบกี้ฟรี จบสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 67 เป็นผู้นำเดี่ยว โดยมี ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล และ กิรณา บัตรพรรณธนะ รั้งอันดับ 2 สกอร์รวมเท่ากัน 4 อันเดอร์พาร์ 68 อันดับ 4 กชกร นิ่มนวล สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 69
พิมพ์นารา กลุละวณิชย์ กล่าวหลังจบเกมว่า "วันนี้ตีไม่อยู่ในแฟร์เวย์เท่าไร ดีที่แอพโพรชช็อตเข้าไปใกล้ได้ จึงเปิดโอกาสให้พัตต์ทำสกอร์ได้ อีกสองวันที่เหลือพยายามเล่นด้วยความไม่ประมาท" ขณะที่ กชกร นิ่มนวล จากราชบุรี กล่าวว่า " เกมเก้าหลุมแรกทำได้ดีเก็บเบอร์ดี้ 3 หลุม และอีเกิ้ลได้ที่หลุม 14 พาร์ 4 เป็นสกอร์ที่ดีมาก มาพลาดเก้าหลุมเมื่อลมแรงขึ้น พัตต์ไม่ค่อยลงทำให้เสียโบกี้ไปสองหลุม รอบต่อไปพยายามตีออนให้เยอะไว้คุมการเล่นให้ดีมากขึ้น"
สำหรับแชมป์ทั้งประเภทชาย และหญิงในรายการนี้ นอกจากได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอเจจีเอ ได้เต็มซีซั่น และนักกอล์ฟชายท็อป 5 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 15 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาว นักกอล์ฟหญิง ท็อป 3 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 5 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาว ตามลำดับ
ส่วนผู้เล่นมีผลงานติดท็อป 3 ทั้งชาย และหญิง ได้รับเชิญร่วมการแข่งขัน พัฒนา อเมเจอร์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง อินวิเตชั่นเนล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ เนกซ์เจน อเมเจอร์ เวิลด์ ไฟนอล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ มาสเตอร์ (พฤศจิกายน 2026), รายการ แบล็คเมาน์เท่น เอเชียน จูเนียร์ มาสเตอร์ส 2027 (กุมภาพันธ์ 2027), รายการ ยูเอส คิดส์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2027 (เมษายน 2027), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ - เอเจจีเอ ไอพีเอส 2027 (สิงหาคม 2027)