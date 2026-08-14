เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ เปิดสนามแห่งการเรียนรู้ผ่านกีฬาในงาน The Crystal SB Ratchapruek Kids Sports 2026

เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ศูนย์การค้าในเครือ ALLY เดินหน้าส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว ด้วยการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านกีฬา ในงาน “The Crystal SB Ratchapruek Kids Sports 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา พร้อมพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ ผ่านการแข่งขันที่สนุกสนานและเหมาะสมกับช่วงวัย
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ เรียนรู้การเคารพกติกา การมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน ตลอด 2 วันของการแข่งขัน เด็กๆ จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ วิ่ง 30 เมตร, วิ่งผลัด 4x15 เมตร, วิ่งเก็บของ (Family Fun Run Challenge), กระโดดไกล, ชู้ตบาสเกตบอล, ฟุตบอล 3x3 Street Football และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนอนุบาลทั้งภาครัฐ เอกชน และนานาชาติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมกว่า 25 สถาบัน อาทิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของกีฬาในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็กในยุคปัจจุบัน
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ราชพฤกษ์ ในการสนับสนุนทีมพยาบาล หน่วยปฐมพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลความปลอดภัยของเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ในการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมร่วมกันของทุกคนในครอบครัว
ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจให้กองทัพนักกีฬาวัยจิ๋ว พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขและการเรียนรู้ผ่านกีฬา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์