โปรสาวดาวรุ่งประสบอุบัติเหตุขณะฝึกซ้อมก่อนเสียชีวิต

เจสซิกา บัง นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวออสเตรเลียน วัย 18 ปี เสียชีวิตที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากล้มระหว่างฝึกซ้อมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ทำให้มีเลือดออกในสมอง แต่การผ่าตัดล้มเหลวก่อนจะเสียชีวิต นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว
โดยเจสซิกาเดินทางมาไทยพร้อมกับครอบครัว เพื่อฝึกซ้อมเตรียมแข่งขันรอบคัดเลือกเคแอลพีจีเอ ซึ่งจัดขึ้นที่สนามฟีนิกซ์ โกลด์ แบ็งค็อก ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคมนี้ แต่เกิดอุบัติเหตุล้มน็อคและมีอาการเลือดออกในสมอง ซึ่งได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม แต่อาการไม่ตอบสนองก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้สมาคมกอล์ฟแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ออกแถลงแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งในครั้งนี้ว่า เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเจสสิกา เธอเป็นนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์และอนาคตสดใส เธอเป็นที่รักของทุกคนด้วยจิตใจดีทั้งในและนอกสนาม