ปานเพชร แฉประสบการณ์ตรง! ชี้เรื่องปกติสมาคมมวยสากลฯ ดึงนักมวยดังติดทีมชาติ

“ปานเพชร ช.ณพัทลุง” อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดรามา หลังสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยฯ เตรียมเปิดโอกาสให้ “นาบิล อานาน” ยอดมวยไทยจากศึก ONE Championship เข้ามาร่วมคัดเลือกทีมชาติ โดยมีเป้าหมายลุ้นเหรียญทองมวยสากลในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปานเพชร ระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ พร้อมเผยประสบการณ์ในอดีตว่า แม้ตนเองจะทำผลงานได้ดีและเอาชนะนักมวยที่เป็นตัวเต็งในการคัดเลือก แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติ
โดย ปานเพชร พูลแก้ว โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า
“ดรามากันทำไม กาลครั้งนึง เคยได้แชมป์ทุกแชมป์ในประเทศไทย ชกกีฬากองทัพไทย ล้มทีมชาติ 2-3 คน คนแพ้ผมได้ไปโอลิมปิก รายการชิงแชมป์ประเทศ ผมได้แชมป์ ชนะซุปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต ขาดลอย 20 กว่าแต้ม แต่ให้หลัง 2 เดือน สมาคมไปจ้างซุปเปอร์แบงค์เข้าทีมชาติ เดือนละแสน 2 แสน ถึงกับงง”
สำหรับ ปานเพชร ช.ณพัทลุง จากจังหวัดสตูล เคยเป็นนักมวยไทยและอดีตแชมป์ประเทศไทย รุ่น 130 ปอนด์ ก่อนผันตัวเข้าสู่การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น และต่อมาเปลี่ยนเส้นทางไปแข่งขันกีฬาปัญจักสีลัต โดยประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงแชมป์โลกมาแล้ว
ขณะที่กรณีของ “นาบิล อานาน” เบื้องต้นยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ก่อนจะไปแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ หากสามารถผ่านการคัดเลือกและคว้าสิทธิ์ได้ จึงจะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา