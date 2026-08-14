“หมู ปากน้ำ” ฟอร์มร้อน! หักด่าน “ฌอน เมอร์ฟี่” 6-4 ลิ่วตัดเชือกไชน่า โอเพ่น ครั้งแรก

การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ “ไชน่า โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 1,205,000 ปอนด์ หรือประมาณ 53 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2569 ที่ริเวอร์ไซด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เป็นการแข่งขันในรอบ 8 คนสุดท้าย “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ นักสนุกเกอร์ชาวไทย ต้องพบศึกหนักกับ ฌอน เมอร์ฟี่ นักสอยคิวชาวอังกฤษ อดีตแชมป์โลก และมืออันดับ 6 ของโลก
ก่อนหน้านี้ นพพลสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์ด้วยการปราบสองนักสนุกเกอร์ระดับพระกาฬอย่าง จัดด์ ทรัมป์ มืออันดับ 1 ของโลกจากอังกฤษ ในรอบ 32 คนสุดท้าย ก่อนจะสานต่อความร้อนแรงด้วยการเอาชนะ รอนนี่ โอซัลลิแวน อดีตแชมป์โลกและมืออันดับ 14 ของโลก 6-4 เฟรม ในรอบ 16 คนสุดท้าย
เกมกับเมอร์ฟี่ แม้ “หมู ปากน้ำ” เป็นรองทั้งชื่อชั้นและอันดับโลก แต่ยังออกคิวได้อย่างมั่นใจและรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม เอาชนะ ฌอน เมอร์ฟี่ ไปอย่างสนุก 6-4 เฟรม
ชัยชนะครั้งนี้ส่งให้ “หมู ปากน้ำ” ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกไชน่า โอเพ่นได้เป็นครั้งแรกในอาชีพ พร้อมสร้างผลงานสุดร้อนแรงด้วยการโค่นนักสนุกเกอร์ระดับท็อปของโลกถึง 3 รายติดต่อกัน
ในรอบรองชนะเลิศ นพพล แสงคำ จะรอพบผู้ชนะระหว่าง โจ ยู่ หลง นักสนุกเกอร์จีน มืออันดับ 22 ของโลก กับ เดวิด กิลเบิร์ต จากอังกฤษ มืออันดับ 32 ของโลก โดยจะแข่งขันในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับศึกไชน่า โอเพ่น 2026 ถือเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้ง หลังห่างหายจากปฏิทินเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์นับตั้งแต่ปี 2019 และเป็นหนึ่งในรายการที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดของฤดูกาล โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 250,000 ปอนด์ ขณะที่ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศจะได้รับ 50,000 ปอนด์