“ฮัดสัน" เผยสิงคโปร์รุก-รับแข็งแกร่ง ยันช้างศึกมีวิธีรับมือรอบตัดเชือกลูกหนังอาเซียนคัพ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ห้องแถลงข่าว จาลัน เบซาร์ สเตเดียม สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก ระหว่าง สิงคโปร์ อันดับ 148 ของโลก กับ ทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย วาริส ชูทอง แบ็คขวาของทีม
ภายในงานแถลงข่าว ฮัดสัน กล่าวว่า "ส่วนตัวผมไม่ได้คิดมากในเรื่องของสถิติการเจอกันในช่วงที่ผ่านมา แต่ถ้าได้ชัยชนะในเกมนี้ก็เป็นเรื่องดี ในเรื่องของความภาคภูมิใจในการสร้างประวัติศาสตร์ แต่ว่าส่วนสำคัญคือวิธีการ ผมก็ได้เน้นย้ำกับนักกีฬา ทั้งการเล่นเกมรุก และรับด้วยกันเป็นทีม และโชคดีด้วยที่ในเกมก่อนหน้านี้ เราได้มีการโรเตชั่น และนักกีฬาก็สามารถทดแทนกันได้ รวมถึงทำให้นักกีฬาที่ติดโทษใบเหลืองในรอบแบ่งกลุ่ม ไม่มีใครติดโทษแบนในเกมนี้ ในฐานะสตาฟโค้ช ก็ภูมิใจกับนักกีฬาที่ทำได้ดีมาก และตรงตามเป้าหมาย รวมถึง นักกีฬาบางคนก็มีความคุ้นเคยด้วยในช่วงที่ผ่านมา ยอมรับว่า นักกีฬาแต่ละคนก็มีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมาก ทั้งกระแสต่างๆ รวมถึงการปรีซีซั่น ที่ต้องพยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทัน ในรายการนี้ ในเรื่องสถิติก็เป็นอีกเรื่อง สิ่งที่สำคัญคือแนวทางการเล่นในเกมวันพรุ่งนี้ ที่เราต้องโฟกัส และเรายังไม่ได้มองถึงเกมที่สองที่เราจะต้องเล่นในบ้าน พรุ่งนี้ผมจะคิดว่านี่คือเกมสุดท้าย และเป็นเกมเดียวของเรา ยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไป"
"ตัวผมให้เกียรติคู่ต่อสู้อย่างทีมชาติสิงคโปร์อย่างมาก พวกเขามีพัฒนาการมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีโค้ชที่ดี มีนักเตะที่ผมคุ้นเคย เช่นเดียวกับนักกีฬา ทีมชาติสิงคโปร์ ก็ทำงานหนัก และเล่นร่วมกันได้ดี และพยายามทำเต็มที่ในฐานะตัวแทนทีมชาติ แน่นอนว่า ทีมเราให้เกียรติเขา สิ่งสำคัญคือเราไม่มองข้าม สิงคโปร์ คือคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีม ที่เราต้องพยายามรับมือให้ได้ นี่คือข้อความที่จะส่งถึง สิงคโปร์ ว่าเราไม่มีทางมองข้ามพวกเขาแน่นอน"
"ผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนาน มันยากมากกับการอยู่ด้วยกันนานๆ แต่ผมคิดว่าเราโชคดีที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่วันแรก ทุกคนทำงานหนักอย่างน่าเหลือเชื่อ ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีม ในทุกการซ้อมในแต่ละสัปดาห์ และมีความเข้าใจซึ่งกันและกันสูงมาก และการที่เราไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวเลยในรอบแบ่งกลุ่ม มันก็สุดยอดมาก ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนจริงๆ มันมาจากการที่ทุกคนทุ่มเท ทำงานเต็มที่ในทุกการซ้อม"
"เราซ้อมได้ดีตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมรู้สึกพึงพอใจกับการเตรียมทีมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา วิธีการเตรียมทีมก็คงไม่ได้ต่างจากสี่เกมในรอบแบ่งกลุ่ม ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่ เพราะเราต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แตกต่างออกไป และเป็นคู่ต่อสู้ที่เราเคารพ เพราะพวกเขามีความแข็งแกร่ง แน่นอนว่าเรามั่นใจว่า จะทำให้ดีที่สุดและเป็นเกมที่ดี ผมรู้สึกตื่นเต้นกับเกมนี้"
"ผมมองว่าสิงคโปร์ เป็นทีมที่แข็งแกร่ง การวางแผนรูปแบบการเล่นทำได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับ ต้องให้เครดิตเฮดโค้ชของพวกเขา ที่นำไอเดียไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาได้ดีมาก เราเคารพสิงคโปร์อย่างมาก เพราะผมก็เคยพบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เรามีความเข้าใจและคุ้นเคย แต่สิงคโปร์ ในตอนนั้นกับตอนนี้มีความแตกต่างกันในฐานะสตาฟโค้ชก็เตรียมพร้อมรับมืออย่างดี ทีมเราก็พยายามเตรียมพร้อมรับมือจุดแข็ง ของสิงคโปร์ คิดว่าเราพร้อมแล้ว เพราะรู้ว่าจุดแข็งและจุดดีของเราคืออะไร และเราอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วสำหรับการเจอกับ สิงคโปร์"
ด้าน วาริส ชูทอง แบ็คขวาทีมชาติไทย กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้มาอยู่ในจุดนี้ ก็อยากทำให้ได้เหมือนรุ่นพี่ทุกคน ที่เคยพาทีมชาติไทย คว้าแชมป์รายการนี้ สำหรับผมนักเตะสิงคโปร์ ที่อันตรายที่สุดก็คือ อิลฮาน ฟานดี้ เพราะตัวอิลฮาน มีพรสวรรค์ และคุณภาพสูง เมื่ออิลฮาน ลงเล่นก็มีพาสชั่นต่อตัวเองและทีมชาติสูงมาก อาจจะมีเรื่องตลกเล็กน้อย เพราะระหว่างทัวร์นาเมนต์ ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับ อิลฮาน บ่อยมาก และก็ต้องมาเจอกัน แต่แม้นอกสนามเราจะเป็นเพื่อนกัน แต่ 90 นาที ในวันพรุ่งนี้เราไม่ใช่เพื่อนกัน เราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเมื่อนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น"
โปรแกรมการแข่งขัน ASEAN CUP 2026 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งแข่งขันแบบเหย้า-เยือน เกมแรก สิงคโปร์ เปิดบ้านพบ ไทย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ จาลัน เบซาร์ สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now