รวมดรีมทีมเพื่อชาติ! ONE ผนึกกำลังสมาคมมวยสากลฯ ดัน “นาบิล อานาน” คัดทีมชาติ ลุยโอลิมปิก 2028

นาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับ ชาตรี ศิษย์ยอดธง และผู้ใหญ่ในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กับ สมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ถึงการเดินหน้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ ชั้น 9 อาคารเอ็มสเฟียร์ ONE ร่วมกับ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือสนับสนุนนายนาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เดินหน้าสู่การคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในวงการกีฬาของไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ ซีอีโอ ONE, นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย, ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/อุปนายก สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคกีฬามวยสากล พร้อมด้วยนายนาบิล อานาน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
โอกาสนี้ นายชาตรี ได้เปิดงานด้วยการกล่าวถึงแนวทางการทำงานของ ONE ร่วมกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย รวมถึงบทบาทของ ONE ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยให้ก้าวไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยกันสนับสนุน นาบิล ให้ได้ไปโอลิมปิกในสักวันหนึ่ง และผมอยากขอบคุณคุณสำราญ คุณพิชัย คุณพิมล และนาบิล เพราะถ้าเราไม่ร่วมมือกัน ก็จะไม่มีทางเกิดโอกาสแบบนี้ขึ้นแน่นอน”
“ผมเข้าใจว่าเราจะมีระบบคัดตัวสำหรับทีมชาติ และเราจะทำตามทุกอย่างในระบบที่โอลิมปิกและทีมชาติมี เราไม่มีความคิดที่จะแทรกแซงใคร แต่ผมมองว่าสำหรับประเทศไทยแล้ว เราต้องส่งนักมวยที่เก่งที่สุดของประเทศไปแข่ง เพื่อจะได้มีโอกาสคว้าเหรียญทองมาครองได้จริง ๆ”
“ผมอยากขอร้องแฟน ๆ ชาวไทยให้ช่วยกันสนับสนุนนักกีฬาแบบ นาบิล เพราะเขาเป็นนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่ นาบิล จะผ่านการคัดเลือกได้ไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิก และคว้าเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยได้”
ด้านนายนาบิล ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสร่วมคัดเลือกเพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2028 พร้อมเผยเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
“อันดับแรก ผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน รวมถึงพี่สมรักษ์ คำสิงห์ ที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวผม และเชื่อว่าผมจะสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศไทยได้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในกีฬามวยสากลสมัครเล่น และรู้สึกดีใจมาก รวมถึงตื่นเต้นมากที่จะได้ลองอะไรใหม่ ๆ”
“จริง ๆ แล้วมวยสากลไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผม เพราะตอนอายุ 13-14 ปี ผมเคยฝึกมวยสากลอยู่ช่วงหนึ่ง และรู้สึกชอบกีฬาชนิดนี้มาก แต่เนื่องจากตอนนั้นผมอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาก ผมเลยหันมาเอาดีทางด้านมวยไทยแทน”
“ตั้งแต่เด็กผมชอบมวยสากลมาก พอโตมาเหมือนความฝันตอนเด็ก ๆ มันเริ่มกลับมาหาผมอีกครั้ง และครั้งนี้ผมจะได้ร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย ผมยิ่งดีใจและรู้สึกปลื้มมาก ผมพร้อมเต็มที่และผมจะทำได้แน่นอน ขอบคุณทุกคนมากจริง ๆ ครับ”
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนความฝันของนักกีฬาไทย พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศของวงการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านความร่วมมือระหว่าง ONE สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้ไล่ล่าความฝันสูงสุดบนเวทีโอลิมปิก และร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศไทยเป็นที่จดจำบนเวทีโลก