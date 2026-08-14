ศึกเวิลด์เทนนิสเจ30 ที่ไทยได้คู่ชิงคู่เดิม “โชติรินทร์-วีรวิชญ์" มีลุ้นแชมป์ 2 วีคติด

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2569 เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
ไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยว ซึ่งมีนักเทนนิสไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ 3 คน โดยพบกันเองระหว่าง "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า มือวาง 1 ดีกรีแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว กับ "น้องจีนนี่" จิณห์นิภา ตราชูวณิช มือวาง 6 และผลการแข่งขัน ปรากฏว่า โชติรินทร์ ยังคงแข็งแกร่ง เอาชนะได้ทั้ง 2 เซต 6-3, 6-2
อีกคู่ "น้องพิณเพลง" ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว มือวาง 5 ดวลแร็กเกตชนะ คาโรลินา คอสติอูโควา ดาวรุ่งจากยูเครน 2 เซตรวด 6-3, 6-4 ส่งผลให้คู่ชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว สัปดาห์นี้ จะเป็นการพบกันระหว่าง โชติรินทร์ กับ ศรร์วิศา เช่นเดียวกับสัปดาห์แรก
ขณะที่ "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ แชมป์สัปดาห์แรก ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้อีกครั้ง หลังจากลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ และเอาชนะ "พุฒิ" คุณานันท์ พันธราธร มือวาง 1 ด้วยสกอร์ 6-3 Ret. (รีไทร์) เนื่องจาก คุณานันท์ มีอาการเวียนศีรษะ ทำให้ วีรวิชญ์ ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ จากญี่ปุ่น มือวาง 2 ที่ตัดเชือกชนะ ตรัย ศรีเสน มือวาง 3 ของไทย 2-1 เซต 3-6, 7-5 และ 6-3
สำหรับ วีรวิชญ์ กับ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ นั้น เป็นคู่ชิงชนะเลิศสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนผลรอบชิงฯ ครั้งนั้น วีรวิชญ์ เป็นฝ่ายเอาชนะได้ 2 เซตรวด
ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ปวีณอร นวลศรี-พิชญาภัค ศรีมุกข์ คู่วาง 2 ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ-มะลิ อ่องลออ 6-7(6-8), 6-0 และซูเปอร์ไทเบรก 12-10, โชติรินทร์ แก้วก่า-จิณห์นิภา ตราชูวณิช คู่มือวาง 1 แพ้ ชเว โซอึน-จัง จี วอน (เกาหลีใต้) 3-6, 4-6
ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ธรรม์ พันธราธร-ตรัย ศรีเสน คู่วาง 1 ชนะ วีรวิชญ์ กำพุฒ-ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ 6-4, 7-6(3), ธรรมะ โคศิริ-คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (คู่วาง 2 ไทย-ญี่ปุ่น) ชนะ ซัยด์ จูซับ-มาร์ค โจ ซูติสนา (ออสเตรเลีย) 6-3, 6-1