แบมบี้ฟอร์มเดือด! ผงาดคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ “พะเยา กรังปรีซ์ 2026”

น้อง “แบมบี้” ปาณิสรา ทวิพัฒน์ นักเจ็ตสกีสาวรุ่นเยาว์หนึ่งเดียวของรุ่น ระเบิดฟอร์มร้อนแรง ประเดิมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ ก่อนสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการคว่ำรุ่นพี่ในศึก DRAG RACE ผงาดทริปเปิ้ลแชมป์สนาม 3 “พะเยา กรังปรีซ์ 2026” ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026”
ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) สนามที่ 3 เปิดฉากความมันส์ 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2569 ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยเหล่านักเจ็ตสกีไทยและต่างชาติเดินหน้าสู้กันเต็มสปีด เพื่อไล่ล่าคะแนนสะสมในช่วงสำคัญของฤดูกาล
การแข่งขันครั้งนี้จัดโดย สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม รวมทั้งนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
#T79 น้อง “ฮาเปอร์” ด.ช.กฤษโชค เทอดโยธิน จากทีม WHEELSPEC KORAT RACING TEAM เปิดเกมได้อย่างแข็งแกร่ง ทำเวลาที่ดีที่สุดในโมโตแรก 1:27.22 นาที ก่อนที่โมโตสองจะกลายเป็นการชิงดำระหว่างสองนักแข่งดาวรุ่ง
เมื่อถึงโมโตสุดท้าย #23 น้อง “แบมบี้” ด.ญ.ปาณิสรา ทวิพัฒน์ จากทีม PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM ซึ่งเป็นนักแข่งหญิงเพียงคนเดียวในรุ่น ระเบิดฟอร์มกดเบสท์เรคคอร์ดของตัวเองลงมาอยู่ที่ 1:25.41 นาที
ผลการแข่งขันทำให้ทั้ง แบมบี้ และ ฮาเปอร์ มีคะแนนรวมเท่ากันที่ 37 คะแนน ส่งผลให้การตัดสินแชมป์ต้องใช้กฎ Technical Winning ซึ่งให้น้ำหนักกับผลงานในโมโตสุดท้าย ด.ญ.ปาณิสรา ทวิพัฒน์ จึงคว้าแชมป์ไปครองแบบสุดระทึก ขึ้นยืนหนึ่งบนโพเดียมเมืองพะเยา ท่ามกลางเสียงเฮจากแฟนเจ็ตสกีที่ริมกว๊านพะเยา
แต่ความร้อนแรงของน้อง “แบมบี้” ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะในรุ่น 1 LAP SLALOM JUNIOR 8-13 Yrs. WOMEN SEADOO SPARK STOCK นักแข่งสาวจากทีม PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM ยังคงเดินหน้ากดคันเร่งแบบไม่มีผ่อน ทำเบสท์เรคคอร์ดได้ 1:26.41 และ 1:25.45 นาที กวาด 40 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์ไปครองอีกหนึ่งรุ่น
น้อง “แบมบี้” ยังฉุดไม่อยู่ สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในรุ่น SPARK STOCK DRAG RACE แม้จะเป็นนักแข่งอายุน้อยที่สุดที่แบกอายุขึ้นมาลงแข่งขันในรุ่นนี้ แต่ปาณิสรากลับไม่เกรงกลัวรุ่นพี่ ไล่บดคู่แข่งมาตั้งแต่รอบแรก ก่อนทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปดวลกับ #79 “ออก้า” นครา ศิลาชัย จากทีม LIQUID MOLY JETSKI BY NAKORN
เกมรอบชิงกลายเป็นการวัดกันแบบ “บิดกันสุดไมล์” ต่างฝ่ายต่างกดคันเร่งเต็มกำลัง แต่เป็น “แบมบี้” ที่เร่งเครื่องช่วงท้ายได้อย่างเด็ดขาด ปาดหน้า “ออก้า” ก่อนพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก เสียงเฮจึงดังสนั่นริมกว๊านพะเยา!
แบมบี้ ปาณิสรา ทวิพัฒน์ สร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์เพิ่มอีกหนึ่งรุ่น ผงาดเป็น “ทริปเปิ้ลแชมป์” ของสนามพะเยา กรังปรีซ์ 2026 ได้อย่างเหนือความคาดหมาย
ด้านรุ่น RUNABOUT 1000 STOCK DRAG RACE เป็นการดวลความเร็วระหว่าง #67 คณพร ชื่นอารมย์ จากทีม ACADEMY RACING JET และ #552 ฉัตรากรณ์ รัตตัญญูสกุล จากทีม BANGKOK BLACK DIAMOND JET SKI TEAM PERFORMANCE by JUMBO
สุดท้ายเป็น #67 คณพร ชื่นอารมย์ ที่เร่งเครื่องได้เด็ดขาดกว่า ปาดหน้าเข้าเส้นชัย คว้าแชมป์สนามพะเยาไปครอง
ขณะที่รุ่นเรือนั่งยักษ์ใหญ่ RUNABOUT 2000 GP DRAG RACE เป็นศึกสายเลือด เมื่อสองพี่น้องจากทีม SUPERJET RACING TEAM อย่าง #5 สุภัค เสร็จธุระ และ #51 ธีระ เสร็จธุระ ต้องมาดวลกันเองเพื่อแย่งบัลลังก์แชมป์
ทันทีที่สัญญาณปล่อยตัวดังขึ้น ทั้งสองลำพุ่งทะยานออกจากจุดสตาร์ตแบบไม่มีใครยอมใคร ก่อนที่ #5 สุภัค เสร็จธุระ จะอาศัยความเร็วของเรือที่เหนือกว่าเฉือน #51 ธีระ เสร็จธุระ เข้าเส้นชัย คว้าแชมป์ “พะเยา กรังปรีซ์ 2026” ไปครองอย่างสุดมันส์
สำหรับศึก TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026 สนามที่ 3 ที่กว๊านพะเยา ถือเป็นอีกหนึ่งสนามสำคัญของฤดูกาล เพราะทุกคะแนนมีความหมายต่อการลุ้นแชมป์ประเทศไทย ก่อนเข้าสู่ช่วงชี้ชะตาของฤดูกาล นักแข่งทั้งไทยและต่างชาติยังต้องเดินหน้าสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครในทุกโมโต
การแข่งขันสนามพะเยาได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้ง TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam Watercraft, Freedom Racing, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, จังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา, สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2569 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (กว๊านพะเยา) จ.พะเยา ได้ทาง :
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