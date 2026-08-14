กว๊านพะเยาคึกคักทะลักล้าน! “ณพีร์ภัส - ปิยะธิดา” ประเดิมแชมป์เปิดหัวศึก “พะเยา กรังปรีซ์ 2026”

เปิดฉากกระหึ่มสมการรอคอย สำหรับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) สนามที่ 3 ระเบิดความมันส์สะใจแฟนความเร็วริมกว๊านพะเยา 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2569 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (กว๊านพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา
เมืองพะเยาพร้อมเต็มสูบ หนุนสปอร์ตทัวริซึมสะพัดหลักล้าน ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเย็นวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและคนในวงการกีฬาคับคั่ง อาทิ นางจิราพร กาญจนพิทักษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ, นายธวัช สุทธวงค์ นายก อบจ.พะเยา, นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.ภ.จว.พะเยา และ “เปิ้ล” นาคร ศิลาชัย ตัวแทนนักกีฬาเจ็ตสกี โดยผู้ว่าฯ พะเยายืนยันความพร้อมเต็มพิกัด ชูกลยุทธ์ Sport Tourism กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นคึกคัก โรงแรมที่พักในพื้นที่ถูกจองเต็มเอี๊ยด เม็ดเงินสะพัดทะลุหลักล้านบาทอย่างแน่นอน
สนามนี้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ผนึกกำลังร่วมกับ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม และ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สภาการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดเต็มความยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพะเยา
เปิดหัววันแรก! ประเดิมความมันส์รุ่นมหาวิทยาลัย บรรยากาศวันแรกของการชิงชัย (13 ส.ค.) ด้วยความเร้าใจในระดับเยาวชนและอุดมศึกษา WGP#3 รุ่น 1 LAP SLALOM UNIVERSITY ซึ่งเหล่านักซิ่งจากรั้วมหาวิทยาลัยลงสนามขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือด :
●ประเภทชาย รุ่น 1 LAP SLALOM UNIVERSITY 17-22 Yrs. MEN SEADOO SPARK STOCK : ณพีร์ภัส ฉัตรสิริสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สังกัดทีม WHEELSPEC KORAT RACING TEAM โชว์ฟอร์มเยี่ยมกระชากคันเร่ง พลิกกลับมาชนะ โดยทำเวลาดีที่สุดทั้ง 2 โมโต (1:40.21 นาที และ 1:38.76 นาที) เก็บ 32 คะแนน ประเดิมคว้าแชมป์แรกของสนาม “พะเยา กรังปรีซ์ 2026” ไปครองได้อย่างยอดเยี่ยม
●ประเภทหญิง 1 LAP SLALOM UNIVERSITY 17-22 Yrs. WOMEN SEADOO SPARK STOCK : ปิยะธิดา หอมขจร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทีม G-FORCE POWERSPORTS PATTAYA แชมป์เก่าสนามหัวหิน ไม่ยอมน้อยหน้า โชว์ไลน์วิ่งเฉียบคมทำเวลาดีที่สุดทั้ง 2 โมโตเช่นกัน (1:38.70 นาที และ 1:46.97 นาที) กวาด 40 คะแนนเต็ม ผงาดคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จอย่างสมศักดิ์ศรี
ศึกเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2026 สนามที่ 3 ณ กว๊านพะเยา นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเจ็ตสกี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นการพัฒนากีฬาด้านความเป็นเลิศ ซึ่งงานนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า แล้ว ก็ยังได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam watercraft, Freedom Racing, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม, จังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา, สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะสร้างความคึกคักและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ 2 สนามที่ผ่านมาอย่างแน่นอน แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาด! ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยลุ้นบัลลังก์แชมป์ยาวไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคมนี้
สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2569 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (กว๊านพะเยา) จ.พะเยา ได้ทาง :
Facebook : สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ TJSBA
Website : https://jetskiprotour.com
Facebook : jetskiprotour
Youtube : Jetski Protour
Instagram : jetski_protour
Tiktok : jetski_protour