ต้อนรับอบอุ่น ทัพจอมพลังชุดคว้า 6 ทองศึกยุวชนและเยาวชนเอเชีย 2026 กลับถึงไทย

คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ผลักดันให้จอมพลังไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก เป้าหมายต่อไป เตรียมนักกีฬาชุดใหญ่ให้พร้อมสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนกันยายนนี้
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 06.40 น. โดยมีนางนางธรพรรษธร วจีธัญเจริญกุล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ครั้งนี้ทีมนักกีฬาเยาวชนของไทย คว้ามา 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จาก นฤมล วงษ์หาจักร 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม, ณัฐชา แก้วน้อย 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม, เยาวเรศ เพิ่มแก้ว 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม ขณะที่ประเภทยุวชนจาก วิชญะ ประทุมตา 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รุ่นยุวชนชาย 70 กิโลกรัม
นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวต่อด้วยว่า ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจ เนื่องจากเป็นเกมระดับนานาชาติครั้งแรกของนักกีฬาหลายคน แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแข่งขันกลับไปปรับปรุงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้นักกีฬารุ่นใหม่นี้ต่อไป
“เด็กๆหลายคน เพิ่งจะได้มีโอกาสแข่งขันต่างประเทศครั้งแรก ก็ถือว่าทำได้น่าพอใจ ในนามของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ผมต้องขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,การกีฬาแห่งประเทศไทย ,บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยน้ำดื่มสิงห์, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน),บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด โดยผลิตภัณฑ์แพน ที่สนับสนุนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ที่สำคัญขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาของเรา เป้าหมายต่อไปของสมาคม คือ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อคนไทยครับ“ นายปรัชญา กีรตินันท์ กล่าว