หาดทิพย์ มอบ 3 ล้านบาท หนุนสมาคมกีฬามวยไทยฯ พัฒนามวยไทยปี 2569-2570

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือ “โคคา-โคล่า” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนากีฬามวยไทย โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่สมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนากีฬามวยไทย ประจำปี 2569-2570
ในการนี้ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว โดยมีพิธีมอบ ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569
การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสมาคมกีฬามวยไทยฯ ในการร่วมส่งเสริมและยกระดับกีฬามวยไทย ทั้งในด้านการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และการผลักดันมวยไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับประเทศและนานาชาติ