เคบียูสปอร์ตโพลชี้ “โปรดปราน” เต็งนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากกท. หวังผู้นำใหม่พัฒนาและยกระดับคุณภาพกีฬาสู่มาตรฐานสากล

จากการที่จะมีการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ทดแทนคนเก่าที่จะหมดวาระในเดือนกันยายน 2569 นั้น เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นและของประชาชน KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ผู้ว่ากกท.คนใหม่กับมุมมองของประชาชน”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,196 คน แบ่งเป็นเพศชาย 854 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 เพศหญิง 312 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 และ LGBTQIA+ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
คุณลักษณะของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 26.24 มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรที่ตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง รองลงมา ร้อยละ 24.66 มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ, ร้อยละ 22.90 มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่ยอมรับในศักยภาพและความสามารถ, ร้อยละ 14.80 มีความมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ, ร้อยละ 9.20 มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานได้ดีทั้งในและต่างประเทศ และอื่นๆร้อยละ 2.20
ความคาดหวังที่มีต่อผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.82 พัฒนาและยกระดับองค์กรสู่คุณภาพมาตรฐานสากล รองลงมาร้อยละ 23.02 พัฒนาและยกระดับคุณภาพกีฬาสู่มาตรฐานสากล, ร้อยละ 20.52 ลดความเหลื่อมล้ำทางการกีฬาและแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น, ร้อยละ 15.20 ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ร้อยละ 13.70 สนับสนุนการใช้กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆร้อยละ 1.74
บุคคลที่คาดว่าจะได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.84 นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองลงมาร้อยละ 44.22 นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร และร้อยละ 8.94 ไม่แน่ใจ