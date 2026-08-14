TSS The Super Series By B-Quik 2026 สนาม 3 ยกทัพดวลความเร็วที่มาเลเซีย

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดการแข่งขันกีฬารถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ รายการ TSS The Super Series By B-Quik 2026 ยกทัพความเดือดในรุ่นซูเปอร์คาร์ไปดวลความเร็วสนาม 3 ด้วยการเป็นซัพพอร์ตเรซของรายการ Malaysia Touring Car Championship ระหว่าง 21-23 ส.ค. Petronas Sepang International Circuit ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบไนต์เรซ
เริ่มต้นกับรุ่นใหญ่สุด TSS Supercar GT3 หลังจาก Singha Motorsport Team Thailand ที่ขับโดย ปิติ ภิรมย์ภักดี กับ กันตศักดิ์ กุศิริ นำจ่าฝูงที่ 77 คะแนน แต่สถานการณ์แชมป์ประจำปียังไม่แน่นอน เนื่องจาก B-Quik Absolute Racing ที่ขับโดย เฮงก์ คิกส์ กับ อเลสซานโดร กีเรตตี ตามจี้มาติดที่ 72 คะแนน
ส่วนรุ่น TSS Supercar GTM ถือได้ว่าเป็นปีทองของ สราวุธ เสรีธรณกุล และ อะฟิค อิกวาน จาก PSC MOTORSPORT เก็บตำแหน่งแชมป์มาแล้วถึง 4 เรซเก็บ 100 แต้มเต็ม แถมครั้งนี้แข่งในบ้านของ อะฟิค อิกวาน เชื่อว่าจะมีความคุ้นเคยกับสนามมากกว่าใคร ดังนั้น ฉะนั้นไฮไลต์น่าจับตาจึงตกอยู่ที่การเปิดศึกอย่างระหว่าง คร็ก คอร์ลิส ที่จับคู่กับ เจย์ลิน โรโบทแธม จาก CRE RACING กับ Fire Monkey x Silver Rocket ที่โดย ลี อเล็กซ์ และ ไซไว ไซมอน ชาน ที่มีทีมละ 69 และ 63 คะแนนตามลำดับ
ขณะที่รุ่น TSS Supercar GT4 ผ่านไปแล้ว 4 เรซ AAS Motorsport ที่ขับโดย เดชาธร ภู่อัครวุฒิ กับ กันตธีร์ กุศิริ กวาดไป 76 คะแนน ครองตำแหน่งจ่าฝูง แต่ประมาทไม่ได้ เมื่อ อนันต์ธร ตั้งเนียรนาทชัย จาก PETROLIFE RACING TEAM ตามจี้มาติดๆ ที่ 70 คะแนน เช่นเดียวกับ คมิก กรรณสูต ที่ขับคู่กับ ฐนภัทร สุทธิสว่าง จาก AAS Motorsport แม้จะมี 52 คะแนนพร้อมจะพลิกสถานการณ์ขึ้นมาแซง นอกจากนี้ยังมีทีมใหญ่อย่าง Toyota Gazoo Racing Indonesia ที่ขับโดย ฮาริดาร์มะ มาโนปโป และ เซียวคัต ทาคูมะ 2 นักขับจากอิเหนาเตรียมสอดแทรกในแถวหน้า
ความมันทั้งหมดกำลังจะเกิดขึ้นที่สนาม Petronas Sepang International Circuit ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบ Multi-Class ซึ่งนอกจากยกระดับความท้าทายด้วยการปล่อยรถลงแข่งพร้อมกัน 3 รุ่นสามารถรับชมแบบ Live สดผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่ www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries