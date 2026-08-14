เพราะนักกีฬาคือฮีโร่! ONE ควักกระเป๋าสนับสนุนการรักษา “ซุปเปอร์เล็ก” ทุกขั้นตอน

หลังจากที่ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจนเป็นเหตุให้พ่ายทีเคโอ อับดุลลา ดายาคาเอฟ จากรัสเซียไปอย่างน่าเสียดายในรายการ The Inner Circle 25 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา
โดย หลังจบไฟต์ดังกล่าวเจ้าตัวได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อตรวจเช็กอาการโดยละเอียด ก่อนเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันอังคารที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดี และล่าสุด ซุปเปอร์เล็ก สามารถเดินทางกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้ว
ตลอดกระบวนการรักษาอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยเจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณ ONE ที่ให้การดูแลและรักษาอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ONE ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับแรก พร้อมมีระบบดูแลทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังจบการแข่งขัน
ซึ่งการดูแลในระดับนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์หรือรายการใหญ่เท่านั้น แต่ถูกนำมาใช้กับนักกีฬาทุกคนที่ลงแข่งในทุกอีเวนต์ของ ONE อย่างเท่าเทียมกัน
มาตรฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ONE ในการยกระดับวงการกีฬาการต่อสู้ โดยไม่เพียงมุ่งสร้างการแข่งขันที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาในรายการอย่างรอบด้าน เพื่อให้นักกีฬาทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด