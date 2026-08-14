ปิดฉากยุค "คิง พาเวอร์" 16 ปี "เลสเตอร์" ขายสโมสร 200 ล้านปอนด์

เลสเตอร์ ซิตี สโมสรระดับ ลีก วัน สิ้นสุดยุคของกลุ่มทุน คิง เพาเวอร์ อันยาวนาน 16 ปี ประกาศขายราคาอย่างน้อย 200 ล้านปอนด์ (ประมาณ 9 พันล้านบาท)
ธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์จุลสารส่งเสริมการขายความหนา 8 หน้า สำหรับขายกิจการสโมสรดีกรีแชมป์พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ 1 สมัย
ตามลิสต์ของ "ซิตีกรุ๊ป (Citigroup)" ระบุทรัพย์สิน ได้แก่ เลสเตอร์ฯ ทีมชาย-หญิง, สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม ความจุ 32,000 ที่นั่ง และศูนย์ฝึกซ้อมซีเกรฟ เปิดใช้งานปี 2020 มูลค่า 121 ล้านปอนด์ (มากกว่า 5,400 ล้านบาท) และ โอเอช ลูเวิน สโมสรพันธมิตรในลีกเบลเยียม
เอกสารดังกล่าวประเมินทรีพย์สินทางกายภาพของสโมสรอย่างน้อย 200 ล้านปอนด์ (ประมาณ 9 พันล้านบาท) โดยไม่มีการระบุจำนวนเงินที่แน่นอน สำหรับการขายทีมที่อยู่ในช่วงขาลง
เกียรติประวัติของ "สุนัขจิ้งจอก" ถูกนำมาโปรโมต โดยเฉพาะการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดปี 2016 ด้วยอัตราต่อรอง 5,000-1 (แทง 1 จ่าย 5,000) และแชมป์เอฟเอ คัพ 2021 แต่ไม่ได้กล่าวถึงสถานะปัจจุบัน ตกชั้นจากพรีเมียร์ ลีก กับ แชมเปียนชิป 2 ฤดูกาลติดต่อกัน
รายได้สโมสรตามคาดของ "ซิตีกรุ๊ป" มากกว่า 97 ล้านปอนด์ (ล้านบาท) ตลอดปีงบประมาณ 2026 เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา แต่ปีแห่งการขาดทุนและหนี้สินตามบัญชีการเงินปี 2025 ถูกละเว้น
ช่วงเวลาสโมสรขึ้นๆ ลงๆ ระหว่าง พรีเมียร์ ลีก กับ แชมเปียนชิป การตกชั้น 2 ซีซันติดต่อกันรอบ 3 ปี (ตั้งแต่ 2023-2025) ส่งผลให้สโมสรเสียรายได้มากกว่า 180 ล้านปอนด์ (มากกว่า 8,000 ล้านบาท)
"คิง เพาเวอร์" ธุรกิจการค้าปลอดภาษี ภายใต้การบริหารของครอบครัวศรีวัฒนประภา เทกโอเวอร์ เลสเตอร์ฯ ต่อจาก มิลาน แมนดาริช มูลค่า 35 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,560 ล้านบาท) เมื่อปี 2010
ปัจจุบัน อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา นั่งเก้าอี้ประธานสโมสร หลังจากบิดา วิชัย ศรีวัฒนประภา เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ปี 2019