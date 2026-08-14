วงการโป๊กเกอร์วุ่น! นักกฎหมายยื่นหนังสือถึงกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ห่วงท่าที กกท. สร้างความชัดเจนสถานะองค์กร

วงการโป๊กเกอร์ไทยเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ หลังการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีมติรับรอง “โป๊กเกอร์” เป็นชนิดกีฬา ขณะที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด “ทนายรุ่งโรจน์” ยื่นหนังสือผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงความห่วงใยต่อความชัดเจนของสถานะองค์กรและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมขอให้ กกท. ดำเนินงานด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทุกองค์กร
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 14.00 น. นายรุ่งโรจน์ เรื่องปราชญ์ ทนายความและผู้ติดตามศึกษากีฬาโป๊กเกอร์ เข้ายื่นหนังสือผ่านนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสะท้อนข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ของวงการโป๊กเกอร์ไทย พร้อมขอให้กระทรวงฯ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบทบาทของ กกท. ในช่วงที่โป๊กเกอร์กำลังเข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นทางการ
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กกท. มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เห็นชอบให้ “โป๊กเกอร์” เป็นชนิดกีฬาในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาและวางระบบกีฬา รวมถึงการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับชนิดกีฬาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน มีความเคลื่อนไหวขององค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านโป๊กเกอร์บางแห่ง ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ จนนำไปสู่ข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานะขององค์กร รวมถึงความเหมาะสมของบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
นายรุ่งโรจน์ ยืนยันว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนากล่าวหาองค์กรใด แต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในภาพรวมของวงการโป๊กเกอร์ไทย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจัดระบบและขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นชนิดกีฬาอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องสถานะองค์กร การดำเนินกิจกรรม และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่นักกีฬา ผู้สนับสนุน และประชาชน
หนึ่งในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต คือกิจกรรมเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม ณ อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย และมีการประชาสัมพันธ์ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้บริหาร กกท. โดยเห็นว่าควรมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่า การเข้าร่วมดังกล่าวเป็นเพียงการสนับสนุนกิจกรรมทั่วไป หรือมีนัยถึงการรับรองสถานะขององค์กรผู้จัด
เนื่องจากโป๊กเกอร์กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย การที่หน่วยงานภาครัฐหรือผู้บริหาร กกท. เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าองค์กรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือการรับรองจาก กกท. ซึ่งอาจกระทบต่อการรับรู้สถานะขององค์กรอื่นที่ดำเนินงานอยู่ในวงการเดียวกัน
นายรุ่งโรจน์ จึงฝากข้อห่วงใยไปยัง กกท. ให้พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งในช่วงที่วงการโป๊กเกอร์กำลังจัดตั้งและวางระบบองค์กรกีฬา เพื่อป้องกันข้อครหาหรือความเข้าใจว่า กกท. ให้การสนับสนุนองค์กรหนึ่งมากกว่าอีกองค์กรหนึ่ง หรือเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติ
ทั้งนี้ การรับรอง “โป๊กเกอร์” เป็นชนิดกีฬา ไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมโป๊กเกอร์ทุกรูปแบบสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการเดิมพันหรือมีการได้เสียทรัพย์สิน ซึ่งยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การแยกให้ชัดเจนระหว่าง “โป๊กเกอร์ในมิติของกีฬา” กับ “โป๊กเกอร์ในมิติของการพนัน” จึงถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในประเทศไทย
นายรุ่งโรจน์ ยังเห็นว่า ในช่วงที่โป๊กเกอร์กำลังเข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางมาตรฐานที่ชัดเจน ทั้งสถานะขององค์กร การจัดการแข่งขัน การพัฒนานักกีฬาและบุคลากร ตลอดจนการสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของ กกท. ต่อองค์กรและกิจกรรมแต่ละประเภท
สำหรับการยื่นหนังสือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามสถานการณ์ของวงการโป๊กเกอร์ไทยอย่างใกล้ชิด และพิจารณาแนวทางสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ กกท. โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือกิจกรรมด้านโป๊กเกอร์ ในช่วงที่วงการกำลังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
พร้อมกันนี้ ยังฝากให้ กกท. ดำเนินงานกับทุกองค์กรด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส และอยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโป๊กเกอร์สามารถดำเนินงานภายใต้กรอบที่ชัดเจน และไม่เกิดความเข้าใจว่าองค์กรใดได้รับสถานะหรือการสนับสนุนจากภาครัฐเหนือกว่าองค์กรอื่น
“การยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการสร้างความชัดเจนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ทั้งเรื่องสถานะองค์กร บทบาทของ กกท. การจัดกิจกรรม และขอบเขตการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาชนิดกีฬานี้เดินหน้าไปภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นายรุ่งโรจน์ กล่าว