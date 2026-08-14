แข้งลาวงานเข้า! สมาพันธ์ฟุตบอลส่งตำรวจสอบ สงสัยนักเตะล้มบอล ศึกอาเซียนคัพ 2026

วงการฟุตบอลลาวสั่นสะเทือนอีกครั้ง หลังมีรายงานว่า สมาพันธ์ฟุตบอลลาว ได้ส่งเรื่องให้ตำรวจลาว เร่งตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเตะทีมชาติลาวบางรายในศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 ว่าอาจมีความผิดปกติเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขัน
รายงานระบุว่า ทางสมาพันธ์ฯ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแข่งขันของทีมชาติลาว หลังผลงานในรายการดังกล่าวออกมาไม่ดีนัก โดยลาวแพ้ไทย 0-5, แพ้มาเลเซีย 0-4, แพ้ฟิลิปปินส์ 1-4 และแพ้เมียนมา 2-7 ขณะที่บางเกมยังมีจังหวะเสียประตูแปลกๆ และมีเหตุการณ์ในสนามที่ถูกตั้งคำถามจากแฟนบอลที่ชมเกมด้วย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าว ยังเป็นเพียงข้อสงสัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่มีข้อสรุปว่านักเตะรายใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มบอล หรือมีการล็อกผลการแข่งขันเกิดขึ้นจริง จึงต้องรอผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ สมาพันธ์ฟุตบอลลาวมีหน่วยงานด้าน Integrity สำหรับต่อต้านการล้มบอลโดยเฉพาะ และก่อนหน้านี้เคยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและบทลงโทษของการล้มบอล รวมถึงเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการล็อกผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ หลังที่ผ่านมาวงการฟุตบอล สปป.ลาว มีข่าวอื้อฉาวเรื่องการล้มบอลหรือล็อกผลการแข่งขันอยู่บ่อยครั้ง