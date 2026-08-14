ดาวรุ่ง พรีเมียร์ ลีก ซีซั่นใหม่ / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เหลือเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์จะเปิดฤดูกาล 2026-27 เริ่มคู่แรก อาร์เซนอล แชมป์เก่า ต้อนรับ โคเวนทรี ซิตี น้องใหม่ ทีสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม คืนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม สำนักข่าว "บีบีซี (BBC)" ของอังกฤษ จึงถือโอกาสคัดสรรดาวรุ่งจาก 20 สโมสรลีกสูงสุด ใครมีสิทธิ์แจ้งเกิดเต็มตัวซีซันนี้มาฝากกัน โดยเน้นเฉพาะทีมใหญ่ๆ กันไปก่อน
อาร์เซนอล-แม็กซ์ ดาวแมน (กองกลาง/กองหน้า) ทุบสถิติยิงประตูอายุน้อยสุดของประวัติศาสตร์ พรีเมียร์ ลีก และลงเล่นตัวจริงนัดแรกเกมปิดฤดูกาล 2025-26 ลงเล่น 6 เกมลีกสูงสุด ขณะอายุเพียง 16 ปี และน่าจะมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นซีซันนี้ โดยเป็นตัวเลือกของ มิเกล อาร์เตตา กุนซือชาวสเปน ทั้งตัวรุกด้านข้าง และจอมทัพเบอร์ 10
แอสตัน วิลลา-จอร์จ เฮมมิงส์ (กองกลาง) วงในสโมสรมองว่า เป็นดาวรุ่งมีแววและดีสุดเทียบกับนักเตะอคาเดมีรุ่นเดียวกัน ประเดิมชุดใหญ่ พบ อาร์เซนอล และลงเล่น 4 เกมทุกรายการซีซัน 2025-26 รวม 2 เกมยูฟา ยูโรปา ลีก เริ่มพรีซีซันด้วยผลงานน่าประทับใจ ยิง 1 ประตูเกมแพ้ รีล โซเซียดัด 2-4
เชลซี-ดาสตาน ซาตปาเยฟ (กองหน้า) วัย 17 ปี เป็นดาวรุ่งที่มีแววมากสุด โดยได้รับคำชมจาก ชาบี อลอนโซ กุนซือป้ายแดง ทำประตู เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส ด้วยลูกยิงยัดเสาแรกอันทรงพลัง มีความเร็ว, แข็งแรง และหาพื้นที่จบสกอร์ได้สม่ำเสมอ ดีกรีเคยเล่นยูฟา แชมเปียนส์ ลีก กับ ไครัต สโมสรของคาซักสถาน ติดทีมชาติ 9 นัด ตั้งแต่ปี 2025
ลิเวอร์พูล-เทรย์ นีโอนี (กองกลาง) เป็นนักเตะโดดเด่นช่วงพรีซีซัน ถูกมองว่าน่าจะได้เล่นทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ยุคอาร์เน สล็อต แต่กลับไม่ได้รับโอกาสตามต้องการ ได้รับคำชมจาก อันโดนี อิราโอลา กุนซือคนใหม่ ด้านความกล้าเล่น กล้าเรียกบอลทั้งๆ คู่ต่อสู้เกาะติด และเล่นอย่างมั่นใจ จึงมีแนวโน้มว่าจะสำแดงฝีเท้าบ่อยขึ้นซีซันนี้
แมนเชสเตอร์ ซิตี-ไรอัน แม็คเคดู (ปีก) ยิงประตูแรกฉลองลงเล่นชุดใหญ่ครั้งแรก ศึกเอฟเอ คัพ 2025-26 ฉายแววเกมอุ่นเครื่องเสมอ อินเตอร์ มิลาน 1-1 โดยเกือบเป็นผู้ยิงประตูชัย ขณะที่ เอ็นโซ มาเรสกา กุนซือคนใหม่ ประทับใจและออกปากชมเป็นผู้เล่นตรงสเปค ดังนั้น ปีกวัย 18 ปี จะถูกประเมินอย่างใกล้ชิดช่วงพรีซีซัน ก่อนสรุปว่าจะอยู่ต่อหรือปล่อยยืมตัว
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด-เช เลซีย์ (กองหน้า) เป็นตัวเลือกท้ายๆ ของทีมชุดใหญ่ แล้วฉายแววทันทีหลังปลด รูเบน อโมริม เกมเยือน เบิร์นลีย์ แต่ถูกไล่ออกศึกเอฟเอ คัพ แพ้ ไบรท์ตันฯ ก่อนกลับสู่ทีมชุดใหญ่เกมปิดซีซัน 2025-26 พบ ไบรท์ตันฯ เช่นกัน หลังยิงแฮตทริกระดับพรีเมียร์ ลีก 2 แถมยังเป็นผู้เล่นฟอร์มโดดเด่นคนหนึ่งช่วงพรีซีซัน โดยเฉพาะเกมชนะ แอตเลติโก มาดริด 2-1 ที่กรุงสต็อคโฮล์ม เรียกจุดโทษให้ ไบรอัน เอ็มบูโม สังหารตีเสมอ 1-1 และเล่นงานแนวรับ "ตราหมี" จบปั่นป่วน
นิวคาสเซิลฯ -แซม อลาบี (กองกลาง) เพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2026 ด้วยความคาดหวังลงเล่นทีมชุดใหญ่ซีซันนี้ มิดฟิลด์ตัวขับเคลื่อน วัย 17 ปี ถูกใส่ชื่อเป็นสำรองหลายเกมฤดูกาล 2025-26 หลังไม่มีความเกรงกลัวนักเตะรุ่นพี่ระหว่างการฝึกซ้อม แต่เกิดอาการบาดเจ็บหน้าแข้งเดือนมกราคม 2026 จนปิดเทอม กลับมาคราวนี้ อลาบี เป็นคนหนึ่งที่น่าจับตามอง ในฐานะกัปตันทีมชาติอังกฤษ ชุดเยาวชน
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์-ลูกา วิลเลียมส์-บาร์เน็ตต์ (กองหน้า) เป็นเพชรเม็ดงามของสโมสร ตามบทสัมภาษณ์ของ โรแบร์โต เดอ แซร์บี กุนซือชาวอิตาเลียน มีความเร็ว, ทักษะ,หาจังหวะยิงประตูสม่ำเสมอ และแสดงความใจถึงโดยสังหารจุดโทษแบบ "ปาเนนกา" แมตช์กระชับมิตรดวลจุดโทษชนะ ซิดนีย์ เอฟซี 4-2 ผลงานน่าประทับใจตลอด 4 เกมพรีซีซันของ "ไก่เดือยทอง"