ระเบิดศึก “ฟุตบอลรักเมืองไทย” ครั้งที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ปะทะ วปอ. สานพลังผู้นำด้วยกีฬา

สถาบันพระปกเกล้า ผนึกกำลัง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เตรียมระเบิดศึกแข้งนัดประวัติศาสตร์ “ฟุตบอลรักเมืองไทย” (กระชับมิตร) ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) มุ่งสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำจากทุกภาคส่วน
แมตช์สำคัญระดับประเทศนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน ผ่านพลังแห่งกีฬาที่เชื่อมคนทุกวัยเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์
เพื่อความสนุกสนานและความเหมาะสมกับช่วงวัย ปีนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่นสำคัญ ได้แก่
รุ่น Young (อายุ 35–45 ปี) | เริ่มเวลา 16.00 น.
รุ่น Junior (อายุ 46–54 ปี) | เริ่มเวลา 17.30 น.
รุ่น Senior (อายุ 55 ปีขึ้นไป) | เริ่มเวลา 19.15 น.
ภายในงานนอกจากจะได้ร่วมเชียร์ความสนุกสนานและบรรยากาศแห่งมิตรภาพแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีสิทธิ์รับ แก้วเก็บความเย็นที่ระลึก จำนวนจำกัดเพียง 800 ใบเท่านั้น! เพื่อร่วมบันทึกความทรงจำในศึกฟุตบอลประเพณีครั้งสำคัญนี้
รายละเอียดการจัดงาน การแข่งขันฟุตบอลรักเมืองไทย (กระชับมิตร) ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันพระปกเกล้าและ วปอ. ทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำที่เข้มแข็งไปด้วยกัน