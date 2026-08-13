"สมจิตร” อัดคลิปแฉ ฝากเงินเยี่ยม "มนัส" ที่เรือนจำ แต่กลับหายลึกลับระหว่างทาง

สมจิตร จงจอหอ ฮีโร่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ปี 2008 ที่จีน อัดคลิปชี้แจงต่อเนื่อง หลังวานก่อนได้โพสต์บทความระบุเข้าไปเยี่ยม มนัส บุญจำนงค์ นักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2004 รุ่นน้องที่เวลานี้กำลังรับโทษจากคดีโควตาล็อตเตอร์รี่อยู่ในเรือนจำ
สมจิตร กล่าวว่า “ที่ผมเขียนบทความว่าไปเยี่ยม มนัส บุญจำนงค์ ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ก็ต้องขอโทษทางเรือนจำด้วย ที่อาจจะเป็นคำพูดที่คลาดเคลื่อน แล้วก็ไม่เข้าใจกัน จนเกิดความเข้าใจผิดนะครับ“
“ที่ผมบอกว่า เงินที่ฝากไปเยี่ยม มนัส ไปไม่ถึง อันนั้นบอกเลยครับว่า ไม่เกี่ยวกับทางเรือนจำนะครับ ผมไม่ได้ฝากที่เรือนจำ ผมฝากจากคนข้างนอกไปให้อีกทีหนึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยม เราก็เลยฝากไป แล้วก็น้องๆหลายคนวงการมวย น้องๆพี่ๆนักมวยได้ฝากกับคนนั้นไป แต่พอไปถึงเสร็จปุ๊บ ผมไปเจอมนัส เจอเมียมนัส เขาก็เล่าให้ฟังตรงกันว่า เงินที่ฝากมาเท่านี้ มาไม่ถึงตัวมนัส”
ก่อนจะทิ้งทายด้วยคำพูดให้ชวนสงสัยว่า ก็ต้องไปหากันเองว่า ระหว่างทางที่เราฝากกันไป มันตกหล่นตรงไหน ไปหาเอาเอง ว่าเงินอยู่ที่ใคร แหม่!! บัดซบจริงเลย“