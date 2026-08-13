"เวสต์บรูก" ประกาศรีไทร์ จบอาชีพ NBA 18 ซีซัน

รัสเซลล์ เวสต์บรูก อดีตซูเปอร์สตาร์แห่ง บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ประกาศรีไทร์ทาง โซเชียล มีเดีย เรียบร้อยแล้ว หลังเล่นอาชีพนาน 18 ซีซัน กับ 7 ทีม
เวสต์บรูก วัย 37 ปี เขียนโพสต์ "บางครั้งคุณไม่รู้เมื่อไรคุณจะได้เห็นจุดจบ คุณต้องอยู่ตรงนั้น และตอนนี้มันจบแล้ว"
เวสต์บรูก ได้รับข้อเสนอช่วงปิดซีซันจาก ซาคราเมนโต คิงส์ และ วอชิงตัน วิซาร์ดส แต่เลือกหันหลังแก่วงการยัดห่วง
หลังฉายแววระดับมหาวิทยาลัยที่ยูซีแอลเอ 2 ปี เวสต์บรูก ถูกดราฟต์อันดับ 4 โดย ซีแอตเทิล ซูเปอร์โซนิคส์ ก่อนแฟรนไชส์ย้ายมา โอกลาโฮมา ซิตี ช่วงซัมเมอร์
เวสต์บรูก อยู่กับ ธันเดอร์ นาน 11 ซีซัน ประสานงาน เควิน ดูแรนท์ กับ เจมส์ ฮาร์เดน เข้ารอบชิงชนะเลิศ แพ้ ไมอามี ฮีต
ฤดูกาล 2016-17 เวสต์บรูก กลายเป็นผู้เล่นค่าเฉลี่ย ทริปเปิล-ดับเบิล คนแรก 31.6 แต้ม 10.7 รีบาวน์ด 10.4 แอสซิสต์ นับตั้งแต่ ออสการ์ โรเบิร์ตสัน ปี 1962 คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP)
เวสต์บรูก ดีกรี ออล-สตาร์ 9 สมัย สกอร์เฉลี่ย 20.9 แต้ม 6.9 รีบาวน์ด 8.0 แอสซิสต์ ตลอดพอาชีพ และเป็นเจ้าของสถิติ ทริปเปิล-ดับเบิล มากสุดตลอดกาล 209 ครั้ง แซง โรเบิร์ตสัน 181 ครั้ง เมื่อปี 2021 โดยสถิติดังกล่าวไม่มีใครทำลายนับตั้งแต่ปี 1974
ธันเดอร์ เทรด เวสต์บรูก ไป ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ก่อนเริ่มฤดูกาล 2019-20 อันนำไปสู่แชมป์ NBA ปี 2025 แล้วย้ายไป วิซาร์ดส, แอลเอ เลเกอร์ส, แอลเอ คลิปเปอร์ส, เดนเวอร์ นักเก็ตส์ และ คิงส์
ซีซันสุดท้ายของอาชีพ เวสต์บรูก ลงเล่นตัวจริง 58 เกม สกอร์เฉลี่ย 15.2 แต้ม 6.7 แอสซิสต์ 5.4 รีบาวน์ด