"สมรักษ์" ดัน "นาบิล" เสียบ 70 กก. แทน "บรรจง" หลังจบเอเชียนเกมส์ 2026

สมรักษ์ คำสิงห์ ฮีโร่นักชกเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิก 1996 โพสต์คลิปอัพเดทประเด็นร้อน กรณี นาบิล อานาน ยอดนักมวยไทยดีกรีแชมป์โลก วัน แชมเปี้ยนชิพ เตรียมขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่น โดยในคลิปดังกล่าว สมรักษ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้ยืนยันว่า นาบิล จะมาชกในพิกัด 70 กก.
สมรักษ์ เปิดใจในคลิปดังกล่าวว่า ทุกวันนี้สมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขาดนักมวยน้ำหนัก 70 กก. ในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น สมาคมส่งรายชื่อไปแล้ว ตัวแทนทีมชาติ ก็คือ บรรจง สินศิริ จากนักมวย 65 กก. ต้องขึ้นไป 70 กก. และก็คาดว่า บรรจง จะเล่นทีมชาติเป็นปีสุดท้าย เพราะเจ้าตัวอายุ 33-34 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นนักกีฬาพิกัด 70 กก.จะหายไป
“เราได้นาบิลเข้ามา อีก 2 ปีข้างหน้า เป็นโอลิมปิกเกมส์พอดี เขาก็อาจจะเป็นตัวแทนในรุ่น 70 กก. เป็นตัวแทนของ บรรจง ได้เลย เพราะบรรจง จะชกอยู่ในรุ่น 65 กก. เป็นแชมป์ซีเกมส์ รุ่น 65 กก. แต่เอเชียนเกมส์ 2026 รุ่น 65 กก.ไม่มี จะมีแต่ 60, 70, 80, 91 กก. คาดว่า บรรจง ก็น่าจะรับใช้ชาติครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น ดังนั้น นาบิล อานาน นี่แหละนักชกทีมชาติไทย ไม่ได้โม้”