12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2569 : RUN FOR MOM 2026 วิ่งเพื่อแม่ รักษ์โลกไปด้วยกัน

กรุงเทพ 2026” กับบรรยากาศ ยามเช้าของกรุงเทพมหานครในวันแม่แห่งชาติปีนี้ มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ เมื่อศูนย์ฯ สิริกิติ์ กลายเป็นจุดนัดพบของนักวิ่งชาวไทย และต่างชาติกว่า 8,000 คน ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของ "12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2569" หรือ Run For Mom 2026 งานวิ่งเพื่อแม่ที่อยู่ คู่คนไทยมายาวนาน พร้อมเติมเต็มเช้าวันสำคัญด้วยเสียงเชียร์ และรอยยิ้มตลอดพื้นที่จัดงาน
โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดงาน"12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2569" มาเป็นปีที่ 31 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผ่านกิจกรรมวิ่งเพื่อแม่ ที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพ และการทำความดีเพื่อสังคม โดยจะนำรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
บรรยากาศงานวิ่งอบอวลด้วยความรัก และอบอุ่น โดยเริ่มด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ตามด้วยการปล่อยตัววิ่งในระยะต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ 21.1 กม., 10 กม., 6 กม. และสำหรับระยะ 1.8 กม. มีศิลปินจาก GMMTV ได้ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล โดยในทุก ๆ รอบของ การวิ่ง ผู้จัดงานจะบริจาค 10,000 บาท ให้แก่ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” สภากาชาดไทย
แต่สิ่งพิเศษที่มากกว่าการวิ่งคือทุกคนที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญที่ระลึก ออกแบบเฉพาะเป็น รูป “กลีบมะลิ” และสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ 4 กลีบ ก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ และ “ต้นมะลิ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนกระถางต้นมะลิจากพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าว เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืน
สำหรับปี 2026 Run for Mom ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจาก AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) และ World Athletics (WA) พร้อมจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event เป็นครั้งแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิ่งควบคู่ไปกับความยั่งยืน
คุณสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมวิ่งในระยะ 10 กม. กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 31 ปี ‘12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ’ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นงานวิ่งที่นักวิ่งรอคอยในทุกปี วันนี้เรายังคงรักษาอัตลักษณ์ของงานไว้ พร้อมพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจาก AIMS และ WA ซึ่งในปีนี้ เราเห็นการตอบรับที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักวิ่งอีลิท (Elite Runner) ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนางานในด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มนำแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนมาใช้มากขึ้น เพื่อให้ Run for Mom เป็นมากกว่างานวิ่ง แต่เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมผู้คนให้ได้แสดงความรักต่อแม่และคนที่เรารัก ได้ดูแลสุขภาพ ของตัวเองและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”
คุณอาคม พิทยไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “งาน Run For Mom 2026 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นงานครั้งแรก ที่ผมได้มาร่วมงาน และผมมองว่างานวิ่งครั้งนี้ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชน รวมทั้งในเรื่องของความรักของคนในครอบครัวรเป็นการให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเอง แล้วยังมีส่วน ที่จะทำให้ทุกคนได้บุญด้วยกัน ผมเชื่อว่างานวิ่งเพื่อแม่นี้ จะยังอยู่ต่อไปรุ่นต่อรุ่นในอนาคต สืบต่อไป”
คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กล่าวว่า “ทุก ๆ กิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวัน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำหรับกิจกรรม Run For Mom 2026 นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผมคิดกิจกรรมวิ่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวสำคัญในการสร้างจิตสำนึกสำหรับประชาชนทั่วไป ให้หันมาใส่ใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า จะเป็นการจัดการของเสีย ไม่ว่าจะเป็นขวด ภาชนะ เศษอาหาร การเดินทาง ฯลฯ ให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการจัดงานที่ดีของประเทศไทยครับ”
คุณธิดารัตน์ ห้วยหงษ์ (น้องส้มจี๊ด) นักวิ่งสายสุขภาพ และ คุณเพ็ญพิชชา เปรมเจริญ (น้องมารีน) ศิลปิน และครีเอเตอร์สาวที่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการวิ่งในครั้งนี้ “วันนี้มาวิ่งระยะ 10 กม.ค่ะ ปีนี้รู้สึกว่างานวิ่ง Run For Mom 2026 เป็นระเบียบมากขึ้น รู้สึกว่าทุกคนที่มาวิ่งให้ความร่วมมือที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะ การเดินทาง ก็มีการใช้ขนส่งมวลชนกันมากขึ้น แล้วก็งดการใช้พวกถุงพลาสติกกันมากขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนเส้นทางการวิ่งเป็นระเบียบมากขึ้น เพราะได้มาตรฐานด้วย
สำหรับนักวิ่งที่ชอบขึ้นเนินลงสะพาน ก็จะบอกว่าชอบมากกันทุกคนปีหน้าจะมาร่วมวิ่งกับ Run For Mom อีกเช่นเคยแน่นอนค่ะ”
ใครที่ยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์พิชิตเส้นทาง “6 สะพาน” ใจกลางกรุงเทพฯ ปีนี้ได้เต็มอิ่ม กับบรรยากาศแห่งความสุข สีสันจากกิจกรรมของผู้สนับสนุน และกำลังใจจากศิลปินตลอดเส้นทาง เติมเต็มเช้าวันแม่แห่งชาติด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ
พบกันใหม่กับ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2027” ครั้งที่ 32 ในบรรยากาศ แห่งความรักและความอบอุ่นเช่นเคย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์