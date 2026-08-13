“ตรัย” หืดจับหวด 3 เซตทะลุตัดเชือก “ศรร์วิศา” ชนยูเครน ศึกเวิลด์ เทนนิส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2569 เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว นักเทนนิสไทยต้องชิงพื้นที่ผ่านเข้ารอบกันเอง โดยเป็นการพบกันระหว่าง ตรัย ศรีเสน มือวาง 3 มือ 915 เยาวชนโลก กับ ธรรมะ โคศิริ มือวาง 7 มือ 1528 เยาวชนโลก สำหรับเซตแรก ชัยชนะเป็นของ ธรรมะ ส่วนเซตสองเป็น ตรัย ที่เล่นได้ดีกว่า ทำให้เสมอกัน 1-1 เซต
ในเซตตัดสิน ทั้งคู่สู้กันได้อย่างสนุก ก่อนที่ ตรัย จะเป็นฝ่ายชิงจังหวะทำคะแนนในเกมสำคัญได้มากกว่า และเอาชนะได้อีกเซต ส่งผลให้ ตรัย ชนะ ธรรมะ 2-1 เซต 3-6, 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมือวาง 2 มือ 836 เยาวชนโลก และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้ว
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว และสัปดาห์นี้เป็นมือวาง 5 ของรายการ คว้าชัยชนะจาก มะลิ อ่องลออ จากไทยเช่นกัน ได้ทั้งสองเซต 6-0 และ 7-5 ส่งผลให้ ศรร์วิศา ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะตัดเชือกกับ คาโรลินา คอสติอูโควา จากยูเครน
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ วีรวิชญ์ กำพุฒ ชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน 3-6, 6-2 และ 6-2, คุณานันท์ พันธราธร (วาง 1) ชนะ รุน เจ๋อ ซื่อ (5-จีน) 6-0, 6-2, คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (2-ญี่ปุ่น) ชนะ คิม โนอาห์ (8-เกาหลีใต้) 6-2, 6-2
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 6) ชนะ ยัง ซอจอง (เกาหลีใต้) 7-6(3), 6-1, โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 1) ชนะ จัง จี วอน (เกาหลีใต้) 6-1, 6-3, คาโรลินา คอสติอูโควา (ยูเครน) ชนะ ชเว โซอึน (เกาหลีใต้) 6-3, 6-4