กรมพลศึกษาจัดดวลแข้งโต๊ะเล็กนักเรียนส่งท้ายสังเวียนนิมิบุตร

นายสิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 ประเภท ก และ ประเภท ข “ DPE WOW Futsal Cup 2026” โดยมีนายเทอดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ว้าว 1971 จำกัด และ ดร.วรพงษ์ชอบชื่น รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าว
กรมพลศึกษา ร่วมกับ บริษัท ว้าว 1971 จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 ประเภท ก และ ประเภท ข “ DPE WOW Futsal Cup 2026” มีทีมเข้าร่วมจำนวน 84 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก รุ่นอายุ 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี รุ่นละ 16 ทีม รวม 48 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 4 ทีม ส่วนประเภท ข รุ่นอายุ 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี รุ่นละ 12 ทีม รวม 36 ทีม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 6 ทีม ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม – 16 กันยายน 2569 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านยูทูบและเฟซบุ๊กแฟนเพจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันครั้งนี้ ไฮไลท์อยู่ที่รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ประกอบด้วย กลุ่มเอ รร.พรตพิทยพยัต, รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6, รร.พลูตาหลวงวิทยา, รร.เตรียมฯน้อมเกล้า สมุทรปราการ, กลุ่มบี รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, รร.นาหลวง, รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ, รร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์), กลุ่มซี รร.ราชวินิตบางเขน, , รร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์, รร.ปทุมคงคา, รร.เทพศิรินทร์ กลุ่มดี ทวีธาภิเศก, รร.นนทบุรีวิทยาลัย, รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, รร.สมุทรสาครวุฒิชัย
นายสิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กล่าวว่า “กรมพลศึกษา ต้องขอบคุณบริษัท ว้าว 1971 ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งฟุตบอลและฟุตซอลของกรมพลศึกษาในปีนี้ ซึ่งการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษาในประเภท ก และ ประเภท ข ถือเป็นการแข่งขันที่รวมนักฟุตซอลแนวหน้าในระดับนักเรียน นักศึกษา มาร่วมโชว์ฝีเท้ากัน โดยกรมพลศึกษาเอง คาดหวังว่า DPE WOW Futsal Cup 2026 จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาฟุตซอล และได้โชว์ศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ และผมคิดว่าการแข่งขันรายการนี้ จะมีแมวมองจากสโมสรฟุตซอลอาชีพคอยจับตาดูฟอร์มของนักกีฬาอยู่ ผมเลยอยากให้นักกีฬาทุกคนโชว์ความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อโอกาสต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้น ที่สำคัญที่สุด การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษาในรายการนี้ นักกีฬาจะได้ลงทำการแข่งขันที่อาคารกีฬานิมิบุตรเป็นรายการสุดท้าย เพราะกรมพลศึกษาต้องคืนพื้นที่ให้กับจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยดูแลต่อไป จึงอยากให้นักกีฬาเก็บเป็นความทรงจำที่ดีในทุกนาทีที่ได้ลงเล่นในสนามแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ ”
นายเทอดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ว้าว 1971 จำกัด กล่าวว่า “บริษัทของเรา ต้องการก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการฟุตซอลนักเรียน หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลมาแล้ว โดยเราจะให้การสนับสนุนชุดแข่งขัน ชุดทีมงานผู้ฝึกสอนของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน รวมถึงชุดผู้ตัดสิน และจัดให้มีการไลฟ์สดทุกแมทช์ให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมฝีเท้าของนักฟุตซอลของเรา รวมถึงเรายังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันอีกด้วย ผมมาทำตรงนี้ก็อยากเห็นน้องๆนักฟุตซอลที่มีความสามารถได้โชว์ฝีเท้าอย่างเต็มที่ และใช้ผลงานในสนามจะเป็นเครื่องพิสูจน์ เพื่อจะก้าวข้ามไปสู่ในเส้นทางระดับอาชีพต่อไป”