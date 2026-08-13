"ฮัดสัน" ยันช้างศึกสมบูรณ์พร้อมลุยสิงคโปร์รอบรองฯอาเซียน คัพ 2026

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 13.45 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รวมตัวกันเพื่อเตรียมออกเดินทางไป สิงคโปร์ เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก พบกับ สิงคโปร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 นี้ หลังจากทีมชาติไทย จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มบี และต้องเจอกับ สิงคโปร์ รองแชมป์กลุ่ม เอ และต้องเผชิญหน้ากันในรอบรองชนะเลิศ
ก่อนการเดินทาง “แอนโธนี ฮัดสัน” หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า "ช่วงที่ผ่านมาในการซ้อมเราก็ทำได้ดีมาตลอดทั้งสัปดาห์ เรามีเวลาเตรียมทีมก่อนเกมนี้ค่อนข้างเยอะ พรุ่งนี้ก็จะได้ซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเจอสิงคโปร์ อาจจะมีการเติมรายละเอียดอีกเล็กน้อย แต่ตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในจุดที่ดี"
"ในเคสของ พาตริก กุสตาฟส์สัน ก็ต้องขอขอบคุณ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ด้วยที่ให้ความร่วมมืออนุญาตให้เขามาช่วยทีมในรอบรองชนะเลิศ ตัวพาตริก ก็ไม่ได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่ม ที่เราได้ใส่สไตล์การเล่นหลายๆอย่างลงไป แต่การมีจำนวนผู้เล่นตัวรุกเพิ่มขึ้น และสไตล์ของพาตริก ก็แตกต่างจากคนอื่นๆ คิดว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะมากในรอบนี้"
"การทำการบ้านเพื่อเตรียมเจอสิงคโปร์ ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราวิเคราะห์คู่แข่งในรอบแบ่งกลุ่ม เราก็มีกระบวนการทำงาน เตรียมทีม เตรียมแผนเหมือนเดิม แต่เท่าที่ศึกษาข้อมูล สิงคโปร์ มีจุดแข็งและพัฒนามากขึ้น ทั้งคุณภาพของนักเตะ การเล่นร่วมกันที่ดี มีทีมเวิร์คที่ดี รวมถึงคุ้นเคยกับสตาฟโค้ชหลายคน และผู้เล่น ก็ยอมรับว่าสิงคโปร์ เป็นทีมที่อันตรายและแข็งแกร่ง"
"รูปแบบการเตรียมทีมไม่ได้ต่างจากสี่เกมที่ผ่านมา รวมถึงเป้าหมายในการเจอกับ สิงคโปร์ ในการไปเยือน ก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นๆ เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและหวังว่าจะทำได้เหมือนกับสี่เกมที่ผ่านมา"
ขณะที่ นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม แบ็คขวาทีมชาติไทย กล่าวว่า "หลังจบเกมกับเมียนมา เราก็มีเวลาพักพอสมควร คิดว่าทุกคนในทุกตำแหน่งพร้อมที่จะเจอกับสิงคโปร์ ในเกมนี้ สิงคโปร์ก็มีนักเตะหลายคนที่เราคุ้นเคย เพราะหลายคนมาเล่นในไทยลีก เรารู้จุดแข็ง จุดอ่อนของพวกเขา ที่สำคัญการไปเยือนเกมแรก ก็ต้องเน้นผลการแข่งขัน เพื่อที่เกมที่สองในบ้านของเรา เกมแรกก็ต้องละเอียดให้มาก"
"เรามีความได้เปรียบที่ได้ไปเยือนก่อน เกมที่สองได้เล่นในบ้านเรามีแฟนบอลคอยให้กำลังใจ หนุนหลังพวกเรา เป็นจุดสำคัญที่เราได้เปรียบคู่ต่อสู้ อย่างน้อยๆ เกมนี้ต้องได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมา เกมเยือนมันยากอยู่แล้ว ถ้าได้ชัยชนะก็ยิ่งดี"
"ฝากแฟนบอล เราจะไปเยือนสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเจอกันหน้าจอทีวี หรือไปเชียร์ที่สนาม เกมที่สองก็เป็นอีกเกมที่เราจะชิงความได้เปรียบ อยากเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจเรากันเยอะๆ เพราะผมคิดว่าแฟนบอลทุกคนน่าจะหนุนหลังพวกเรา ยิ่งเข้ามากดดันคู่ต่อสู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อทีมชาติเราครับ"
โปรแกรมการแข่งขัน ASEAN CUP 2026 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบรองชนะเลิศ (แข่งขันแบบเหย้า-เยือน) มีดังนี้
เกมสิงคโปร์ พบ ไทย วันที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ จาลัน เบซาร์ สเตเดียม เกมที่สอง ไทย พบ สิงคโปร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซื้อบัตรได้ที่ >> https://ticketmaster.co.th/activity/detail/26th_aseancup2026 และถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now