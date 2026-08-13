ชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดิมพันตั๋วโอลิมปิก 2028 “ชมพู่” ตั้งเป้าพาไทยป้องกันแชมป์

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 มี 12 ชาติร่วมชิงชัย โดยการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยอัตโนมัติ ในฐานะโควตาของทวีปเอเชีย
นอกจากนี้ ทีมอันดับ 1-3 จากศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ยังจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก หรือเวิลด์คัพ 2027 อีกด้วย ทำให้การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายต่อเส้นทางของแต่ละทีมอย่างมาก
สำหรับระบบคัดเลือกวอลเลย์บอลเข้าสู่โอลิมปิกนั้น ไม่ได้มีรูปแบบที่กำหนดตายตัวเหมือนกันทุก 4 ปี แต่จะมีการออกแบบใหม่ตามจำนวนโควตา รูปแบบการแข่งขัน รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)
ขณะที่เส้นทางสู่โอลิมปิก 2028 นั้น FIVB วางแนวทางให้การแข่งขันชิงแชมป์ทวีปเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญสำหรับการคว้าโควตาโอลิมปิก ซึ่งแตกต่างจากระบบก่อนหน้านี้ที่ให้น้ำหนักกับการแข่งขัน Olympic Qualification Tournament รวมถึงอันดับโลกมากกว่า
ด้าน “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตทีมชาติไทย กล่าวถึงระบบคัดเลือกโอลิมปิกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งว่า กฎการแข่งขันในแต่ละโอลิมปิกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับนักกีฬา เพราะบางครั้งแม้ทีมจะคว้าแชมป์รายการสำคัญ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับสิทธิ์ไปโอลิมปิกโดยตรง ทำให้ต้องรอการประกาศระบบคัดเลือกในแต่ละรอบ
“แต่มาปีนี้ชัดเจนแล้วว่าทีมที่ได้แชมป์เอเชียจะได้ไปโอลิมปิก ซึ่งเราก็อยากจะป้องกันแชมป์ให้ได้” พรพรรณกล่าว
ดังนั้น ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 จึงมีความสำคัญมากกว่าการชิงตำแหน่งเจ้าแห่งเอเชีย เพราะแชมป์จะได้ตั๋วโอลิมปิก 2028 ไปครองทันที อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวไม่ได้เป็นกฎที่ FIVB ใช้มาโดยตลอด แต่เป็นรูปแบบการคัดเลือกที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028 โดยเฉพาะ
สำหรับทีมชาติไทย ระบบดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญในการคว้าตั๋วโอลิมปิกจากผลงานในทวีปเอเชียโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อวัดฝีมือกับมหาอำนาจวอลเลย์บอลจากทั่วโลกเหมือนในระบบที่ผ่านมา
ภารกิจของทีมสาวไทยจึงชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือการป้องกันแชมป์เอเชียให้สำเร็จ เพื่อเปลี่ยนผลงานในบ้านของวอลเลย์บอลเอเชียให้กลายเป็น “ตั๋วโอลิมปิก 2028” ใบสำคัญของทีมชาติไทย